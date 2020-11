Trabzon’dan ABD’ye yapılan ihracatta artış Doğu Karadeniz Bölgesinden ABD’ye gerçekleştirilen ihracatta savunma sanayi sektörü ilk sırayı yer alıyor

Doğu Karadeniz Bölgesi'nden ABD’ye gerçekleştirilen ihracatta ilk sırayı Trabzon alırken, Trabzon Silah Sanayii (TİSAŞ) bu ihracatta başı çekiyor.

Doğu Karadeniz Bölgesinden 2020 yılı ilk 10 ayında Amerika Birleşik Devletlerine 29 milyon 974 bin 675 dolar tutarında ihracat gerçekleştirilirken, bu ülkeye gerçekleştirilen ihracatımızda bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 51 oranında artış yaşandı. Doğu Karadeniz Bölgesi 4 ilinden ABD’ye yapılan ihracatın yüzde 64 lük kısmı tek başına Trabzon ili tarafından gerçekleştirilirken, Trabzon ilinden bu dönemde ABD’ye 19 milyon 322 bin 830 dolar tutarında ihracat gerçekleştirilerek ihracatta yüzde 36 oranında artış sağlandı.

Doğu Karadeniz Bölgesinden ABD’ye gerçekleştirilen ihracatta en fazla ihracatı gerçekleştirilen sektör olarak Savunma Sanayi Sektörü birinci sırada yer alıyor. Savunma sanayi sektöründe Trabzon Silah Sanayii (TİSAŞ) ve Giresun'da faaliyet gösteren fabrikalarda üretilen tabancalar ABD’ye ihraç edilirken, bu sektörde yapılan ihracatta yüzde 333 gibi rekor düzeyde artış sağlandığı kaydedildi.

En fazla ihracat gerçekleştirilen ikinci sektör ise fındık ve mamulleri sektörü olurken, bölge illeri arasında ABD’ye en fazla fındık ihracatı Trabzon ilinden gerçekleştirildi. Rize ilinde ise ABD’ye siyah çay ihracatı gerçekleştirilirken, çay ihracatında bir önceki yıla oranla yüzde 48 oranında artış yaşandı.

Doğu Karadeniz İhracatçılar Birliği (DKİB) Yönetim Kurulu Başkanı Saffet Kalyoncu Karadeniz Bölgesinin ihracat merkezi olan Trabzon ilinden ABD’ye yapılan ihracatın her geçen yıl arttığını ve 2020 yılının ilk 10 ayında ABD’ye yapılan ihracatta yüzde 36 oranında artış yaşanarak bölgeden gerçekleştirilen ihracatın yüzde 64'lük kısmının tek başına Trabzon ili tarafından gerçekleştirildiğini söyledi.

Kalyoncu "Dış ticaretimizde önemli partnerimiz olan ABD’ye yönelik bölgeden yapılan ihracat her geçen yıl gelişme gösteriyor. Bölgede son teknoloji ile donatılmış fabrikalarda üretilen sanayi ve tarım ürünlerini ABD’ye ihraç etme başarısı gösteren ihracatçılarımızın ihracat hacmini her geçen gün daha üst rakamlara çıkıyor. Savunma Sanayi ürünleri ile işlenmiş fındık ihracatının yapılan ihracatın önemli kısmını oluşturuyor. Bunun yanında bölgemizde üretilen makine, siyah çay ve nargile tütünü ihracatının da gerçekleşiyor. Önümüzdeki dönemde Doğu Karadeniz Bölgesi'nden ve Trabzon ilinden ABD’ye tüm sektörlerde ihracatın daha üst rakamlara ulaşmasından ümitliyiz” dedi.

