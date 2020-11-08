Trabzonspor kafilesi 6 saatlik gecikmenin ard\u0131ndan Trabzon a d\u00f6nd\u00fc. S\u00fcper Lig in 8. haftas\u0131nda Alanyaspor deplasman\u0131ndan 11 lik beraberlikle d\u00f6nen Trabzonspor, saat 20.00 de Alanya Gazipa\u015fa Havaliman\u0131 ndan Trabzon a hareket edecekti. Bordomavili kafileyi ta\u015f\u0131yan u\u00e7ak, pist ba\u015f\u0131 yapmas\u0131na kar\u015f\u0131n yo\u011fun r\u00fczgar nedeniyle havalanamam\u0131\u015f ve kafile u\u00e7aktan inerek havaalan\u0131nda beklemeye ba\u015flam\u0131\u015ft\u0131. R\u00fczgar\u0131n dinmemesi \u00fczerine Trabzonspor rota de\u011fi\u015ftirdi ve Trabzon a Antalya Havaliman\u0131 ndan hareket etme karar\u0131 ald\u0131. Alanya dan Antalya ya yakla\u015f\u0131k 3 saatlik otob\u00fcs yolculu\u011funa ba\u015flayan Trabzonspor kafilesi, saat 01.30 u\u00e7a\u011f\u0131yla Antalya Havaliman\u0131 ndan Trabzon a hareket etti. Trabzon a daha \u00f6nce 21:30 s\u0131ralar\u0131nda gelmesi planlanan bordomavili kafile 6 saatlik gecikmenin ard\u0131ndan Trabzon a d\u00f6nd\u00fc.