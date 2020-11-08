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Yerel basından Trabzonspor'a eleştiriler

DHA

Yerel basından Trabzonspor'a eleştiriler


Fatih TURAN/TRABZON,(DHA)Trabzon´da yerel gazeteler Trabzonspor´un 1 puanla döndüğü Aytemiz Alanspor maçının ardından bordo-mavili futbolcuları eleştirdi, takımın başına geçecek olan Abdullah Avcı'ya da kolaylıklar diledi.
Süper Lig'in 8´inci haftasında Trabzonspor, deplasmanda konuk olduğu Aytemiz Alanspor'la 1-1'lik skorla berabere kaldı. Kente yayınlanan yerel gazeteler sayfalarında, futbolcuların oyununu eleştirerek, Trabzonspor´un 3 puana hasret kalmasına değindi.
Karadeniz Gazetesi, "Abdullah hoca bu takımla işin çok zor, Allah yardımcın olsun; Bu ayıp sizin", Taka Gazetesi, "Alanya'da çok farklı fırtına vardı; Umut ışığı", Günebakış Gazetesi "3 maçtır puan yüzü görmeyen bordo mavililer, Alanya'dan 1 puanla döndü; Gülmeyi unuttuk", Kuzey Ekspres Gazetesi "Mücadele varsa puan da var", Sonnokta Gazetesi de, "Her hafta kahır yaşatan 8 maçta sadece 6 puan toplayabilen Trabzonspor bizi bu moda soktu; Uykular haram oldu, çok sevdik yalan oldu" başlıklarını kullandı.
DHA-Spor Türkiye-Trabzon Fatih TURAN
2020-11-08 16:07:04

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