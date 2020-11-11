2. Lig: Hekimoğlu Trabzon FK: 3 - Zonguldak Kömürspor: 0

Misli.com 2. Lig Beyaz Grup'ta Hekimoğlu Trabzon FK ile Zonguldak Kömürspor karşı karşıya geldi. Müsabakayı Trabzon ekibi 30 kazandı.
Stat: Yavus Selim
Hakemler: Feridun Daldaş xxx, Ahmet Oğuz Yılmaz xxx, Fatih Deveci xxx
Hekimoğlu Trabzon FK: Abdülaziz Demircan xxx, Uğur Arslan Kuru xxx, Miraç Acer xx (Yasin Palaz dk. 37 xx), Mustafa Çakır xxx, Bahadır Erol xxx, Samet Yalçın xxx, Caner Aktaş xx (İsmail Haktan Odabaş dk. 71 x), Serkan Odabaşoğlu xx (Eray Ataseven dk. 46 xx), Burhan Eşer xxx, Bahadır Taşdelen xx (Oğuz Kocabal dk. 46 xx), Can Erdem xxx (Batuhan Karadeniz dk. 82 ?)
Yedekler: Batuhan Şen, Sezer Özmen, Ender Gör, Onur Akdeniz, Berkay Kara
Teknik Direktör: Osman Özköylü
Zonguldak Kömürspor: Taha Demirtaş x, Emre Kara x (Yılmaz Daler dk. 83 ?), Hakan Çevik x, İlker Cihan x, Ali Fırat Okur x (Ahmet Hakan Demirli dk. 63 x), Murat Türkkan x, Ramazan Işık x, Aykut Emre Yakut x (Hüseyin Yılmaz dk. 46 x), İhsan Furkan Deniz x, Sinan Uzun x (Batuhan Yılmaz dk. 85 ?), Serbay Yağız x (Oktay Pop dk. 46 x)
Yedekler: Sinan Ören, Muhammed Yasir Karabay
Teknik Direktör: Mustafa Dalcı
Goller: Burhan Eşer (dk. 16 pen.), Can Erdem (dk. 74, 81)
Sarı kartlar: Samet Yalçın, Mustafa Çakır, Oğuz Kocabal, Bahadır Erol (Hekimoğlu Trabzon FK), Aykut Emre Yakut, Ramazan Işık, Sinan Ören, Sinan Uzun (Zonguldak Kömürspor)
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