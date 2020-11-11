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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Trabzon'da 40 bin fidanla toprakla buluştu

İHA

Trabzon'da 40 bin fidanla toprakla buluştu

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın himayesinde Tarım ve Orman Bakanlığı ile Orman Genel Müdürlüğünün koordinasyonunda geçen yıl başlatılan "Geleceğe Nefes" kampanyası, bu yıl da 81 il ve 922 ilçede aynı anda gerçekleştirildi. Kampanya kapsamında Trabzon’da 40 bin adet fidan dikildi.
Trabzon Üniversitesi kampüs alanında 11 Kasım saat 11.11’de düzenlenen fidan dikme programına, Trabzon Valisi İsmail Ustaoğlu, Trabzon Büyükşehir Belediye Başkanı Murat Zorluoğlu, Garnizon Komutan Vekili Albay Cem Karoğlu, Trabzon Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Emin Aşıkkutlu, Trabzon Cumhuriyet Başsavcısı Hüseyin Tuncel, Orman Bölge Müdürü Emin Yılmaz, Akçaabat Belediye Başkanı Osman Nuri Ekim, İl Jandarma Komutanı Albay Orhan Sırma, Trabzon İl Emniyet Müdürü Metin Alper, akademisyenler ve öğrenciler katıldı.
Törende bir konuşma yapan Trabzon Büyükşehir Belediye Başkanı Murat Zorluoğlu, “Trabzon’da 40 bin, ülke genelinde ise 83 milyon fidanın toprakla buluşacağı bu güzel organizasyona hepiniz hoş geldiniz. Anayasamızın hükmü, herkesin sağlıklı ve dengeli bir çevrede yaşama hakkı olduğu şeklindedir. Yani sağlıklı bir çevrede yaşamak bir insan hakkıdır. Ve Türkiye Cumhuriyeti anayasası ile güvence altına alınmış bir haktır. Bu birinci fıkranın hemen arkasında anayasada çevrenin geliştirilmesi ve sağlıklı bir çevre oluşturulması için devletin de sorumlulukları vardır. Ama yine aynı fıkrada vatandaşların da böyle bir ödevi olduğu zikredilmiştir. Yani çevre konusu sadece devletin alacağı tedbirlerle üstesinden gelinebilecek bir mesele değildir. Vatandaş olarak çevre ile ilgili her birimize düşen vazifeler var. Ve bu vazifelerden de hiçbirimizin kaçınması mümkün değildir” dedi.
Çevre konusunun sadece merkezi idarenin görevi olmadığını belirten Başkan Zorluoğlu, “Bu noktada Büyükşehir Belediyemiz başta olmak üzere yerel yönetimlere de çok önemli sorumluluklar ve görevler düşmektedir. Göreve geldiğimiz günden itibaren çevre altyapısının tamamlanması noktasında çok önemli inisiyatifler aldık. Şu anda yapımı neredeyse tamamlanan Araklı Taşönü mevkisinde bir katı atık bertaraf tesisi vardır. Çevre ile ilgilenen herkesin orayı ziyaret etmelerini isterim. Gerçekten çevre bakımından sıfır atık anlamında Türkiye’deki en modern katı atık bertaraf tesisi orada inşa edildi. Ve inşallah bu yılın sonunda hizmete giriyor. Yaklaşık 500 milyon liraya mal olan bu tesisin şehrimize ve bölgemize hayırlı olmasını dilerim. Şu anda biz Trabzon’da Ortahisar ilçemizin içme suyu şebeke hattını bütünüyle yeniliyoruz. Bu da çok önemli bir çevre yatırımıdır. 565 kilometre içme suyu hattı bütünüyle yenileniyor. En son 3040 sene önce döşenmiş olan bu hatların bir bölümünün artık sağlığı tehdit eder noktaya da geldiğini buradan söylemeliyim. İnşallah bu proje ile birlikte Trabzon’da 3 yıl sonra Ortahisar bölgesinde içme suyu hattı bütünüyle yenilenmiş olacak. Yine bu hatlar ile birlikte kanalizasyon hatlarımız ve yağmur yağdığında problem oluşturabilecek olan eksik yağmur suyu kanallarımız, hatlarımız da tamamlanmış olacak” diye konuştu.
Atık su arıtma tesisi çalışmaları ile ilgili de bilgi veren Başkan Zorluoğlu, “Bizim özellikle Trabzon’da gündeme getirmek istediğimiz bir konu var. O da atık su arıtma tesisidir. Şu anda Trabzon’da atık su yani kanalizasyon birçok kişinin bildiği üzere derin deniz deşarjı yöntemi ile arıtılarak Karadeniz’e verilmektedir. Ancak artık bu çok da kabul gören ve içimize sinen bir yöntem değildir. Dolayısıyla şu anda çalışmalar için talimatı verdik ve Trabzon’da katı atık suyu ileri biyolojik sistemi ile arıtılabilecek bir atık su arıtma tesisi yapılması hususunda çalışmaları başlattık. Yer seçimi çalışmalarımız devam ediyor. Trabzon’umuza bir atık su arıtma tesisi kazandırmak istiyoruz. Bunun dışında çevreyi doğrudan ilgilendiren çalışmalarımız devam etmektedir” şeklinde konuştu.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Trabzon haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Trabzon Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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