Trabzonspor’da Abdullah Avcı ilk antrenmanına çıktı

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

Trabzonspor, Süper Lig’in 9. haftasında oynayacağı Erzurumspor maçı hazırlıklarına başladı. Bordomavililerin yeni Teknik Direktörü Abdullah Avcı ilk antrenmanına çıktı.

Süper Lig’in 9. haftasında Erzurumspor ile karşılaşacak olan Trabzonspor bu maçın hazırlıklarına Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri’nde başladı. Karadeniz ekibinin yeni Teknik Direktörü Abdullah Avcı yönetiminde yapılan antrenman ısınma hareketleri ile başladı. Pas çalışmaları ve dar alanda topa olma çalışmaları gerçekleştiren bordomavililer, Erzurumspor maçı hazırlıklarını yarın yapacağı antrenmanla sürdürecek.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Trabzon haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Trabzon Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.