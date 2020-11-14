Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Belediye Başkanı “vahşi depolama yapılıyor” dedi, “facia” uyarısını tekrarladı Trabzon ve Rize illerinin çöp sorununu çözmek için 12 yıl önce Trabzon’un Sürmene ilçesinde faaliyete başlayan çöp depolama tesisinin kapasitesinin aştığı iddiası tedirginliğe neden oluyor Sürmene Belediye Başkanı Rahmi Üstün: "Çok fazla yüklenme olduğu için herhangi bir hareketlenme anında önüne yapılan duvarların bu yükü taşımayacağını düşünüyoruz”

İHA

Belediye Başkanı “vahşi depolama yapılıyor” dedi, “facia” uyarısını tekrarladı Trabzon ve Rize illerinin çöp sorununu çözmek için 12 yıl önce Trabzon’un Sürmene ilçesinde faaliyete başlayan çöp depolama tesisinin kapasitesinin aştığı iddiası tedirginliğe neden oluyor Sürmene Belediye Başkanı Rahmi Üstün: "Çok fazla yüklenme olduğu için herhangi bir hareketlenme anında önüne yapılan duvarların bu yükü taşımayacağını düşünüyoruz”

Trabzon ve Rize illerinin çöp sorununu çözmek için 12 yıl önce Trabzon’un Sürmene ilçesi ÇamburnuKutlular mevkiinde faaliyete başlayan çöp depolama tesisinin kapasitesinin aştığı iddiası tedirginliğe neden oluyor.
Konuyla ilgili tepkilerini dile getiren Sürmene Belediye Başkanı Rahmi Üstün, çöp depolama tesisinde vahşice depolama yapıldığını belirterek “Çok fazla yüklenme olduğu için herhangi bir hareketlenme anında önüne yapılan duvarların bu yükü taşımayacağını düşünüyoruz” dedi.
Trabzon ve Rize illerinin çöp sorununu çözmek için oluşturulan Trabzon Rize Katı Atık Birliği (TRABRİKAP) kapsamında Sürmene ilçesine bağlı ÇamburnuKutlular mevkiinde faaliyet gösteren çöp depolama tesisi mahalle halkını korkutuyor. 2019 yılına kadar 2 milyon 500 bin ton katı atığın depolandığı KutlularÇamburnu Düzenli Depolama Sahası’ndaki kapasite aşımının ardından duvarın yükü kaldırmamasından endişe duyuluyor. Kapasitesini aşan depolama sahasının yanında ek lot yapılmasının ardından çöpler bu alanda depolanırken, yıl sonunda faaliyete başlaması hedeflenen Araklı ilçesindeki Taşönü Katı Atık Entegre ve Bertaraf Tesisi ile Çamburnu’nda artık çöp depolanmayacak. Son aylarda kapasite aşımı iddiaları nedeniyle tedirginlik yaşayan Sürmene Belediyesi durumu Çevre ve Şehircilik Bakanlığına iletti. Talebin bakanlığa iletilmesinin ardından Trabzon Büyükşehir Belediyesi ekipleri de harekete geçti. Depolama sahasında belediye ekipleri tarafından inceleme yapılırken, Sürmene Belediye Başkanı Rahmi Üstün, “Çok fazla yüklenme olduğu için herhangi bir hareketlenme anında önüne yapılan duvarların bu yükü taşımayacağını düşünüyoruz” diye konuştu.
Çöp depolama tesisinde yaşanabilecek bir hareketliliğin ardından duvarların o yükü taşımayacağını düşündüklerini dile getiren Başkan Üstün, “Daha önceki açıklamalarımızda facia yaşanabilir uyarısında bulunmuştuk. Duvarların bu yükü taşımayacağı kanaatindeydim. Bu konuyu Çevre ve Şehircilik Bakanımıza ilettim. Bu konuda bir çalışma yapılacağı söylenmişti. Çok fazla yüklenme olduğu için herhangi bir hareketlenme anında önüne yapılan duvarların bu yükü taşımayacağını düşünüyoruz. Bu konuda Büyükşehir Belediye başkanı ile de görüştüm. O teknik elemanları gönderdi. İncelemeleri yaptılar. Eğer öyle bir hareketlilik olursa o yükü oradaki duvarlar tutmaz. Dolayısıyla bir facia yaşanmadan bir kalıcı tedbir çözüm bulunması gerekiyor. Araklı’da tesiste deneme yapıldı. Aralık ayı içerisinde artık çöpler oraya taşınmaya başlanacak. Çamburnu’da sonlandırılacak” şeklinde konuştu.

“Araklı’da Çamburnu gibi vahşi depolama yapılmayacak”
12 yıl önce faaliyete başlayan çöp depolama tesisinde vahşi depolama yapıldığını savunan Başkan Üstün, “Araklı’da gayet güzel bir tesis yapıldı. Çevreye en az zarar verecek şekilde bir tesis oldu. Bizimki gibi vahşi depolama yapılmayacak. Tesis içerisinde ayrıştırma yapılacak. Yakmak suretiyle enerji üretilecek. Kalan atıklar yol altlarında malzeme olarak kullanılacak. Aralık ayında bu işin sonlandırılacağı söyleniyor. İnşallah o tarihten sonra Çamburnu’na çöp dökülmeyecek. En kısa zamanda Çamburnu’ndaki tesiste güçlendirme için istinat duvarlarının yapılmasını bekliyoruz. Bu konuda bakanlıktan bir çalışma yapılmasını talep ettik. İnşallah yapılır bizde bu korkuyu atlatırız” ifadelerini kullandı.

Prof. Dr. İbrahim Turna: “Çöp istemediğimiz bir nesne; ağaçların etkilenmemesi mümkün değil”
KTÜ Orman Fakültesi Orman Mühendisliği Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. İbrahim Turna ise, dünyada sarıçam ormanlarının deniz seviyesine inebildiği nadir alanlardan olan Trabzon'un Sürmene ilçesi Çamburnu Tabiat Parkı'nda bulunan çöp depoma tesisinden ağaçların etkilendiğini belirterek, “Çöp istemediğimiz bir nesne ağaçların etkilenmemesi mümkün değil. Yapacağınız başka bir şey yok. Çöpleri insanların içine koyamayacağımıza göre orada en çok etkilediği alan çöp tesislerinin insan sağlığını etkiler. Bir şekilde bunu kullanmak zorundasınız. Ya tesisleri yararlı hale getireceksiniz ya da daha uygun bir yer bulacaksınız” dedi.

“Çöp sahası görevini tamamladığında ağaç dikimi yapılsa eski haline dönüşür”
ÇamburnuKutlular mevkiinde faaliyet gösteren çöp depolama tesisinin ömrünü tamamladıktan sonra bölgeye ağaç dikimi yapılmasıyla ormanlık alana dönüştürülebileceğini dile getiren Turna, şunları söyledi:
“Ağaç dikimi yapılsa eski haline dönüşür. Bununla ilgili mesela moloz yığınları maden sahaları çöp tesislerinin ağaçlandırılması kısmında orman mühendisleri bu konuda yetkili. Ona uygun türler seçeceksiniz. Çak rahat yapılabilir. Rahat derken şunu söylemiyoruz; doğal ortamı siz zaten bozuyorsunuz. Yani organik madde bakımından ancak eksikleri analizler sonucu ortaya koyarsanız bu eksiklikleri de yapay yollarla giderirseniz hiçbir sorun olmaz. Nedir bunlar; organik madde, gübre vereceksiniz. Uygun türleri seçeceksiniz. Örneğin sarıçam çok kanaatkar bir tür. Kanaatkardan kastım çok fazla bitki besin maddesi zengin toprak istemeyen bir ağaç türümüz. Zaten orada oluşum gerekçesi de o. Oranın toprağı da çok zengin, organik maddece zengin bir toprak değil. Kırmızı, posselli bir yapıya sahip olan toprak. Ona uygun bir türde sarıçam. Sarıçam’ın yanında kestane, meşe gibi yapraklı tür dediğimiz türlerde karışıma giriyor. Burada güzel olan tarafı şu; yarın bir daha yangın olduğu zaman dayanıklı olmasını sağlar. Bizim için ideal olan saf değil karışık ormanların olmasıdır. Burada her ne kadar sadece sarı çam dikilmişse de doğal olarak bu aralara kızılağaç gelecek, geliyor zaten kestane meşe gibi türlerin gelmesiyle karışım kısmen de olsa sağlanmış olacak.”

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Trabzon haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Trabzon Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Profesörün `Avcılığı yasaklayarak hayvanlar korunmaz´ paylaşımı tepki çekti
YEREL HABERLER Profesörün `Avcılığı yasaklayarak hayvanlar korunmaz´ ...
Bakan Soylu´nun acı günü
YEREL HABERLER Bakan Soylu´nun acı günü
Bakan Soylu’nun acı günü İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Trabzon’un Of ilçesinde halasının cenazesine katıldı
YEREL HABERLER Bakan Soylu’nun acı günü İçişleri Bakanı Süleyman ...
Trabzonspor, Abdullah Avcı yönetiminde taktik çalıştı
YEREL HABERLER Trabzonspor, Abdullah Avcı yönetiminde taktik çalıştı
Ortahisar Belediyesi'nden Antakya Belediyesi’ne 4 bin 61 adet fidan bağışında bulundu Kardeşlik fidanları Antakya’da yeşerecek
YEREL HABERLER Ortahisar Belediyesi'nden Antakya Belediyesi’ne 4 bin ...
Büyükşehir’den çiftçilere ‘toprak analizi’ çağrısı
YEREL HABERLER Büyükşehir’den çiftçilere ‘toprak analizi’ çağrısı
Trabzonsporlu Lewis Baker: Başarı, biraz sabrın sonunda gelecektir
YEREL HABERLER Trabzonsporlu Lewis Baker: Başarı, biraz sabrın ...
Piyasada grip aşısı bulamayanlar çareyi aktarlarda arıyor Grip aşısının riskli kişilere vurulduğundan dolayı eczanelerde aşı bulamayanlar soluğu aktarlarda alıyor
YEREL HABERLER Piyasada grip aşısı bulamayanlar çareyi aktarlarda ...
Lewis Baker: "Büyük hedeflerimiz var"
YEREL HABERLER Lewis Baker: "Büyük hedeflerimiz var"
Trabzonspor taktik çalıştı
YEREL HABERLER Trabzonspor taktik çalıştı
7 yıl sonra Trabzon´da görülen yakalı toy kuşunu avcılar vurdu
YEREL HABERLER 7 yıl sonra Trabzon´da görülen yakalı toy kuşunu ...
Trabzonspor kuvvet çalıştı
YEREL HABERLER Trabzonspor kuvvet çalıştı
KTÜ Rektörü Çuvalcı'ya modern sanayi sitesi projelerini anlattılar, destek istediler
YEREL HABERLER KTÜ Rektörü Çuvalcı'ya modern sanayi sitesi ...
Trabzonspor kuvvet çalıştı Avcı, altyapıya gönderilen 3 ismi A takım antrenmanına davet etti
YEREL HABERLER Trabzonspor kuvvet çalıştı Avcı, altyapıya gönderilen ...
Trabzon´da tefecilere operasyon: 8 gözaltı
YEREL HABERLER Trabzon´da tefecilere operasyon: 8 gözaltı
Trabzon’un Akçaabat ilçesinde tefeci operasyonu Özel Harekat Polisleri’nin de katıldığı operasyonda 892 bin TL’lik çok sayıda senet ve tapu ile ruhsatsız silah ele geçirilirken, 8 kişi gözaltına alındı
YEREL HABERLER Trabzon’un Akçaabat ilçesinde tefeci operasyonu Özel ...
Çevreye rastgele atılan maskeler, tehlike saçıyor
YEREL HABERLER Çevreye rastgele atılan maskeler, tehlike saçıyor

Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz. Detaylı bilgi almak için 'Çerez Politikasını' ve 'Gizlilik Politikasını' inceleyebilirsiniz.

TAMAM Daha fazla bilgi

X