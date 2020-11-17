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Trabzon İnşaatçılar ve Emlakçılar Esnaf Sanatkarlar Odası Başkanı Ayhan Taflan; “ Her önüne gelen, vasıfsız insanlar emlakçılık yapamayacak. Tüketiciye, mesleğine ve meslektaşına saygı duymayanın artık aramızda yeri yok”

İHA

Trabzon İnşaatçılar ve Emlakçılar Esnaf Sanatkarlar Odası Başkanı Ayhan Taflan; “ Her önüne gelen, vasıfsız insanlar emlakçılık yapamayacak. Tüketiciye, mesleğine ve meslektaşına saygı duymayanın artık aramızda yeri yok”

Trabzon İnşaatçılar ve Emlakçılar Esnaf Sanatkârlar Odası Başkanı Ayhan Taflan, uzun yıllardır verdikleri mücadelenin meyvelerini almaya başladıklarını belirterek, “Her önüne gelen, vasıfsız insanlar emlakçılık yapamayacak. Tüketiciye, mesleğine ve meslektaşına saygı duymayanın artık aramızda yeri yok” dedi.
Trabzon’da emlak sektöründe faaliyet gösteren emlakçı esnafı ve emlakçılık yapmak isteyenler, 5 Haziran 2018’de Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren Taşınmaz Ticareti Hakkında Yönetmelik kapsamında adaylar, Korona virüs tedbirleri kapsamında ateş ölçümleri yapılarak kamera eşliğinde sınava girdi.
Karadeniz Teknik Üniversitesinde İlk etapta 75 kişi sınava girerken sınavların 3 aşaması teorik, kalan iki aşaması da performansa dayalı olarak yapıldı. 6 gün sürecek Teorik ve performansa dayalı sınavlar Ankara’dan gelen komisyon üyelerince Mesleki Yeterlilik Kurumu (MYK) tarafından yapılırken, teorik ve mülakat şeklinde olan sınavda ise adayla Korona virüs tedbirleri kapsamında ateş ölçümleri yapılarak kamera eşliğinde sınava alındı.
Konuyla ilgili değerlendirmelerde bulunan Trabzon İnşaatçılar ve Emlakçılar Esnaf Sanatkârlar Odası Başkanı Ayhan Taflan, uzun yıllardır verdikleri mücadelenin meyvelerini almaya başladıklarını belirterek “Resmi Gazete’de yayınlanan taşınmaz ticareti hakkında değişiklikler yapan yönetmelik ile emlakçılık sektöründe artık yeni bir sayfa açıldı; Hiçbir şey eskisi gibi olmayacak” dedi.
Taflan, bu değişiklik için çok çaba sarf ettiklerini hatırlatarak, “Pandemi süresince aralıklarla interaktif olarak Ticaret Bakanlığı İç Ticaret Genel Müdürü, Daire Başkanı, Federasyon Başkanı, Türkiye'de bulunan Emlak Oda Başkanları, Emlak Dernek Başkanları ile saatlerce sürekli müzakereler yaptık. Yönetmeliğin bir an önce çıkması için büyük mücadeleler ve yıllarımızı verdik. Hiçbir şey kendiliğinden oluşmadı. Bu yönetmelikle ilgili muhakkak ki kimine göre eksikler kimine göre fazlalıklar vardır. Ama şu gerçek ki emlakçılık artık eskisi gibi olmayacak. Her önüne gelen, vasıfsız insanlar emlakçılık yapamayacak. Tüketiciye, mesleğine ve meslektaşına saygı duymayanın artık aramızda yeri yok” diye konuştu.
“Yıllardır verdiğimiz mücadelenin semerelerini artık görmek istiyoruz” diyen Taflan “Bu sadece Trabzon için değil, Türkiye genelindeki bütün emlak sektöründe faaliyet gösteren mesleğini icra eden kişilerle ve tüketicilerle alakalı bir kanun olduğu için çok önemli. Yetki belgesini almamış esnaflarımız bir an önce yetki belgelerini almalarını ve ilerde bir mağduriyet yaşamamalarını arzu ediyoruz. İşletmeye yetki belgesi verilebilmesi için diğer şartların yanı sıra, sorumlu emlak danışmanlarının 18 yaşını doldurmuş olması, en az lise mezunu olması ve sorumlu emlak danışmanlarının mesleki yeterlilik belgesine sahip olması gerekmektedir. Yetki belgesi, işletmenin bulunduğu yerdeki Ticaret İl Müdürlüğü tarafından, Taşınmaz Ticareti Bilgi Sistemi üzerinden verilecek, yenilenecek ve iptal edilecek. Taşınmaz ticareti yönetmeliği kapsamında yetki belgesi olmayan emlakçı esnafı kendi adlarına kayıtlı taşınmazlar dışındaki yerlerin satış ve kiralamalarına aracılık edemeyecekler” şeklinde konuştu.
“Kayıt dışılığın önüne geçilecek”
Bu yönetmeliğin emlakçılık faaliyetlerinde hizmet kalitesinin arttırılmasını, haksız rekabetin ortadan kaldırılmasını ve kayıt dışılığın önlenmesini amaçladığını belirten Taflan, açıklamalarını şöyle sürdürdü:“Artık yetki belgesi almadan emlakçılık faaliyeti yapılamayacağı gibi belgesi bulunmayan işletmelerin emlak ilan sitelerine üye olamayacak. Düzenleme ayrıca site yönetimlerinin emlakçılık faaliyetinde bulunmalarının da önüne geçecek. Yetki belgesinin işletmede herkes tarafından kolaylıkla görülebilen bir yere asması gerekmektedir. Belge, geçerlilik süresinin sona ermesi veya içeriğindeki bilgilerden herhangi birinde değişiklik olması durumunda tekrar yenilenecek. Sadece yetki belgeli kişiler emlakçılık yapabilecek. Taşınmazların alım, satım ve kiralanması, tapu işlemlerine aracılık işlemleri, kira toplama gibi mülk yönetim hizmetleri, taşınmazla ilgili danışmanlık ve yönetim hizmetleri, rayiç satış ve kira bedelleri hakkında mal sahiplerini bilgilendirme ancak yetkili emlakçılar tarafından yapılabilecek. Bunlar tamamen taşınmaz satış ve kiralama esasları çerçevesinde geçerli olacak" dedi.
“Başvurularda sisteme bilgiler doğru ve eksiksiz yüklenmeli”
Taşınmaz Ticareti Bilgi Sistemi üzerinden alınan başvurularda yüklenecek belgelerin doğru ve eksiksiz yüklenmesi gerektiğini de dile getiren Taflan, "Sistemde şirket seçimi yapıldıktan sonra maliye kaydı, diploma, taşınmaz ticareti mesleki yeterlilik belgesi sertifikası ve meslek odası kayıt belgelerinin yüklenmesi gerekiyor. Ticaret İl Müdürlükleri yetkilileri, yetki belgesine başvuru yapan kişinin en az 18 yaşını doldurmuş olması, iflas etmemiş ve konkordato ilan etmemiş olması ve yönetmeliğin ilgili fıkrasındaki suçlardan hüküm giymemiş ya da ticaret ve sanat icrasından hükmen yasaklanmamış olması ve açılacak işyerinin en az 20 metrekare olması gerekmektedir. 05.06.2020 tarihinden önce vergi kaydı, esnaf sicil kaydı, meslek odası kaydı ve belirtilen tarihten önce Millî Eğitim Bakanlığı onaylı emlak danışmanlık kurs bitirme belgesi olanlar eğitim şartı aranmaksızın müktesep hak dediğimiz kazanılmış hakka sahip olanlar eğer yetki belgelerini almamışsalar bir an önce müracaatlarını yapmaları ve kazanılmış haklarının kaybolmaması, işletmelerinin ceza ile karşı karşıya kalmamaları için bir an önce müracaatlarını yapmaları ve bir an önce yetki belgelerini almaları gerekmektedir "diye konuştu.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Trabzon haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Trabzon Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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