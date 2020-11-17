Trabzon Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü tarafından Ortahisar Belediyesi’ne devredilen Mehmet Akif Ersoy Kapalı Yüzme Havuzu’nda tadilat çalışmaları yıl sonuna kadar tamamlanacak.

Ortahisar Belediyesi tarafından yürütülen tadilat ve güçlendirme çalışmaları yüzde 60 oranında tamamlandı.

Tadilat çalışmalarının bitmesiyle birlikte Ortahisar’ın çok modern bir yüzme havuzuna kavuşacağını ifade eden Genç, “Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü’yle yaptığımız protokol neticesinde belediyemize devredilen Mehmet Akif Ersoy Yüzme Havuzu’nda tadilat ve güçlendirme çalışmalarını büyük bir titizlikle yürütüyoruz. Şehrimizde yüzme sporunun icra edilebileceği ve bununla ilgili eğitimlerin verilebileceği en büyük yüzme havuzu olan Mehmet Akif Ersoy Yüzme Havuzu yapılan çalışmalar neticesinde deniz kenti Trabzon’a yakışan bir görüntüye kavuşacak. Havuzun tahrip olan bütün kısımlarını elden geçirerek güçlendiriyoruz. İnşallah, yıl sonuna kadar bu çalışmalarımızı tamamlayarak havuzumu kullanıma hazır hale getireceğiz. Hem öğrencilerimiz, hem vatandaşlarımız havuzumuzdan en güzel şekilde istifade edecek. Yüzme eğitimlerinin ve yüzmeyle ilgili yarışma ve benzeri diğer etkinliklerin organize edilebileceği modern bir tesise kavuşacağız” dedi.

Havuzun, deniz kenti Trabzon’da çocukların yüzme sporunu en güzel şekilde öğrenebileceği bir mekân haline geleceğini kaydeden Genç, “Şehit ailelerinin, engellilerin ve öğrencilerin haftanın belirli günlerinde ücretsiz ya da çok cüzi bir ücretle havuzumuzdan istifade etmesini sağlayacağız. Burada amacımız asla kâr etmek değil, masraflarını karşılasın yeter. Dolayısıyla burayı da ticari bir tesis olarak değil, halkımıza hizmet sunacak bir tesis olarak görüyoruz. Deniz kenti Trabzon’da çocuklarımızın yüzme sporunu en güzel şekilde öğrenmesini ve denizle barışık bireyler olarak yetişmesini istiyoruz. Mehmet Akif Ersoy Yüzme Havuzumuzu da hizmet ve işleyiş yönüyle buna imkân tanıyacak en güzel şekilde halkımızın kullanımına sunacağız” diye konuştu.

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