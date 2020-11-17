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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Abdullah Avcı: "Karadeniz'in dalgalı denizini seçtim"

İHA

Abdullah Avcı: "Karadeniz'in dalgalı denizini seçtim"

Trabzonspor Teknik Direktörü Abdullah Avcı, bir çok takımdan transfer teklifi aldığını ancak dingin denizi değil Karadeniz'in dalgalı denizini seçtiğini belirterek, bordomavili kulüpten teklif aldığınızda sabaha kadar uyuyamazsınız. dedi
Trabzonspor Teknik Direktörü Abdullah Avcı, Medical Park Stadyumunda basın toplantısı düzenledi. Trabzon'da, Trabzonspor'da olmaktan son derece mutlu olduğunu belirten Avcı, "Trabzon şehrinin futbola olan tutkusu, sevgisi, aşkı, tarihi ve geçmişi beni son derece heyecanlandırıyor. Bu bölgenin Karadeniz'in bir çocuğu olarak buraya olan aidiyet duygumu daha da güçlendiriyor. Bu benim için çok önemli bir motivasyon kaynağını oluşturuyor" dedi.

“Trabzonspor tarihinde güzel yerde başarılarla yer almak istiyorum"
Trabzonspor'a gelmesinde vesile olan Ahmet Ağaoğlu'na, kendisini daima destekleyen ve cesaretlendiren Ertuğrul Doğan ve Mehmet Yiğit Alp'e, yönetim kuruluna teşekkür eden Avcı, sözlerine şöyle devam etti; "Bu futbol şehrine Ahmet Suat Özyazıcı, Özkan Sümer, Ali Kemal Denizci'ye, Turgay Semercioğlu, Necati Özçağlayan, Güngör Şahinkaya bunlar hepsi benim dostum, beraber çalıştığım meslektaşlarım, ağabeylerim. Tabi ki Şenol hocam. Hem hocalığımı yaptı hem de iletişim halindeyiz. Adını saymadıklarımdan özür diliyorum. Ben de onlar gibi Trabzonspor tarihinde güzel yerde, güzel anılarla, başarılarla yer almak istiyorum. Trabzon'a gelirken, ‘çok zor bir yere gidiyorsun, çok sert medyası var’ diye hep ifade ettiler. Ben Karadeniz insanını çok iyi tanıyorum, olumlu, olumsuz duygusunu biliyorum, güzel yüzlü olduğunu görüyorum. Ben de Karadeniz çocuğuyum. Tekrar burada olmaktan mutluluk duyuyorum.”

"Kaybetmeyi sevmeyen, buna tepki veren bir takım izlettireceğiz"
Avcı, ‘Trabzonspor’un nasıl bir kimlikle sahada olacağı ve bazı oyuncuların yerlerini değiştirmeyi düşünüyor musunuz’ yönündeki soruya, "Sistemi, hücumu veya savunmayı elindeki mevcut oyuncu profili belirliyor. Bir haftadır beraber çalışıyoruz. İştahlı, arzulu, yaş ortalaması 2526 olan, özellikle duygusu, coşkusu, kaybetmeyi sevmeyen, buna tepki veren, kazanma alışkanlığı yakalayan ama saha içindeki düzeni ve aklı olan takımı taraftarlara izlettireceğiz diye düşünüyorum. Oyuncularla birebir iletişimim var. Dünden itibaren bunlara başladık. Bazen oyuncuların geçmişte de nerelerde oynadıklarını veya rakibinde neler yapmak istediklerini ve bizim ne yapmak istediklerimizi çok net şekilde planlayıp bazen sahanın içinde bölgelerde değişiklik olabilir ama saha dağılımımızın son derece sağlıklı olması gerektiğini düşünüyorum” dedi.

"Trabzonspor yarışmak zorundadır"
Trabzonspor’un forması, armasının hep yukarılarda olacağını belirten Avcı," Bu süreç her futbol takımının yaşayabileceği bir süreç. Geçen seneden bu zamana kadar ve bu ligde çalışmış bir teknik adam olarak baktığımızda yakından takip ettiğimiz bir takım olduğu için özellikle takım savunmasının daha ön plana çıkartacağız. Çünkü önde bireysel çok özel ve yetenekli oyuncularımız var. Takım savunmasını doğru yaptığımız takdirde diğer organizasyonlara geçeceğimizi düşünüyorum. Bu coğrafyayı, iklimi biliyorum. Pazar günü Erzurum maçını taraftar nasıl kazanıyorsa ben de öyle start vermek istiyorum. Oyuncu grubu da şuan buna odaklanmış vaziyette. Kazandıkça daha iyi şeyler yapacaklarına inanıyorum ve biliyorum. Trabzonspor hem sonuç alacağı hem de sistemi geliştirecek. Trabzonspor yarışmak zorundadır” ifadelerini kullandı.

"Devre arası kısa ve orta vade hedeflerimizi konuşabiliriz"
Trabzonspor Teknik Direktörü Abdullah Avcı, başarı için ne kadar sabır gerektiği şeklindeki soruya ise, "Klop ilk iki senesinde kaçıncı bitirdi, Manchester United’ta Alex Ferguson 6.5 sene ne bir kupa ne bir başarı yakalamadan dünya markası oldu. Ben o kadar süre istemiyorum ama geldiğimiz noktada geçen sene ligi ikinci bitirmiş, Türkiye Kupası’nı kazanmış sonrasında dalgalanma yaşamış bir takım var. Devre arasında bizim hedeflerimiz kısa ve orta vadede önümüzdeki sezon hedef ne olacak, nereye gidecek net bir şekilde söyleyeceğiz. Burası Trabzonspor, duygusu ve coşkusunun, hedeflerinin yanına aklı sokmaya çalışacağız. Zamanı çok uzun değil ama bu desteği bekliyorum” diye belirtti.

"Trabzonspor'un sorunu takım savunmasında"
Takım savunmasında sıkıntı olduğunu kaydeden ve bunun üzerine çalışmalara başladıklarını belirten Avcı, sözlerini şöyle sürdürdü, "Kaybetmeyi kabul etmeyen bir takım olması gerekiyor. Son zamanlarda saha içerisinde enerjisinin kaybolduğunu görmüştük. Değişimlerde olabiliyor, şuan bu enerjinin geri döndüğünü düşünüyoruz. Geçen sene 3032 puan maçlarda öne geçip geriye düşen, bu kadar puan kaybeden takımın takım savunması ile ilgili problemi vardır. Geldiğimiz günden itibaren parçadan bütüne giderek takım savunmasıyla ilgili çalışmaları net bir şekilde yaptık. Bunun yüzde 6070 ine oyuncu grubu cevap verdi. Umarım hafta sonuna yansıyacak. Sahne orası” ifadelerini kullandı.

"Trabzonspor'dan üç kez teklif aldım"
Trabzonspor’dan gelen teklif her teknik adamı heyecanlandırır diyen Avcı, "Bu Trabzonspor’dan gelen üçüncü teklif. Özkan hoca da aktif çalıştığı dönemde teklif yapmıştı. O dönemden daha evvel de teklif almıştım. O zaman şartlar oluşmadı. Kısmet bugüneymiş. Bundan sonrası aslında Trabzonspor ile ilgili ne yapabiliriz ona bakacağız. Geçmişle yaşamayacağız. Oradan bir takım dersler çıkaracağız. Bundan sonraki Trabzonspor’u dizayn, organize etmeye, yarışma içine sokmaya çalışacağız” şeklinde konuştu.

"Karadeniz'in dalgalı denizini seçtim"
Trabzonspor’a gelmeden önce bir çok takımdan teklif aldığını da kaydeden Avcı, “Bugün Trabzonpor’un başarısı için varım. Dingin denize değil Karadeniz’in dalgalı denizine çıktım. Buranın başarısı için varım. Birçok takımdan teklif aldım. Ama Trabzonspor’dan teklif alınca sabaha kadar uyku uyuyamazsın. Dingin denizden Karadeniz’in dalgalı denizini seçtim” diyerek sözlerini tamamladı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Trabzon haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Trabzon Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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