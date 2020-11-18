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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Uzungöl’ün eski haline dönüştürülmesi için çalışmalar başlıyor

İHA

Uzungöl’ün eski haline dönüştürülmesi için çalışmalar başlıyor

Dünyaca ünlü turizm merkezi Uzungöl’ün eski haline dönüştürülmesi için göl etrafında rehabilatasyon ve iyileştirme çalışmaları başlıyor.
Trabzon’un Çaykara ilçesine bağlı doğal güzellikleri ile dünyaca ünlü Uzungöl’ün eski görünümüne kavuşması için hazırlanan çalışma başlıyor. Çam ağaçları ve yeşilin binbir tonunu barındıran örtüsüyle dünyaca ünlü turizm merkezi haline gelen Uzungöl son yıllarda kaçak yapılaşması nedeniyle tepki çekmesiyle ardından yetkililer harekete geçti. Yoğun yapılaşma nedeniyle eski görünümünden uzaklaşan Uzungöl için göl etrafında rehabilatasyon ve iyileştirme çalışması yapılacak. 2 etaptan oluşacak projeyle gölün etrafındaki yürüyüş alanları ve kaldırımlar yenilenecek. Binlerce yerli ve yabancı turistin ziyaret ettiği turizm merkezinde ziyaretçiler bu projeyle rahatça dolaşabilecek. Gölü n etrafının bütünüyle açılmasını kapsayan projenin 2. etabında gölün çevresindeki yapılar yıkılacak. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından yürütülen projeyle Uzungöl’ün 2021 sezonuna yetiştirilmesi planlanıyor.

Mısır tarlasından turizm merkezine
40 yıl önce bir mısır tarlasını andıran, bugün ise dünyaca bir ünlü turizm merkezi haline gelen Uzungöl için Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından hazırlanan proje hayata geçirilecek. Özellikle Körfez ülkelerinden gelen turistlerin yoğun ilgi gösterdiği Uzungöl’de bakanlığın destekleriyle toplam 12 milyon TL’lik üstyapı çalışması gerçekleştirilecek. Eskiyen yol, kaldırım, tretuvar, peyzaj, ışıklandırma gibi alanların onarılacağı çalışmalarda otopark projesi de hazırlanıyor. Özellikle yaz aylarında binlerce kişinin ziyaret etmesiyle yoğun trafiğin yaşandığı Uzungöl’de giriş ve çıkışlarda yapılacak otopark ile trafik sorununun da ortadan kaldırılması hedefleniyor. Dik yamaçları, muhteşem orman örtüsü, vadinin ortasında bulunan ve yamaçlardan düşen kayaların Haldizen Deresi'nin önünü kapatmasıyla oluşmuş doğal göl görüntüsünü eski haline getirmek için başlayacak proje ile turizm potansiyeli attırılacak.

Cumhurbaşkanı uyardı, kaçak yapılar yıkıldı
Yaklaşık bin 650 hektar alan üzerine kurulu, 1989 yılında milli park ilan edilen ve 2003 yılında da yaklaşık 30 bin hektara varan özel çevre koruma bölgesi ilan edilen Uzungöl, son yıllarda çarpık yapılaşmasıyla ön plana çıkıyor. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Uzungöl'ü tıpkı Rize'nin Ayder Yaylası gibi çarpık ve çirkin yapılaşmasından kötü bir örneği olarak göstermiş, gereken tedbirlerin alınmasını istemişti. Bunun üzerine harekete geçen Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Uzungöl’de de gerekli incelemelerini tamamlayarak kaçak yapıların yıkımı için karar vermişti. İmara aykırı olduğu tespit edilen kaçak yapılardan bazıları tamamen yıkılmış bazılarında ise kat eksiltilmesine gidilmişti. 23 Aralık 2019 tarihinde gerçekleşen yıkımlarda vatandaşlar ve güvenlik güçleri arasında gerginlik yaşanmıştı.

Uzungöl’de iki ayrı çalışma yapılacak
Özellikle Körfez ülkelerinden gelen turistlerin yoğun ilgi gösterdiği Uzungöl’de iki ayrı çalışma yapılacak. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından tahsis edilen bir alan belediye tarafından yönetilecek. ‘Park Uzungöl’ ismi verilen alanda kafeterya ve park genelinin onarım tadilatını gerçekleştirilecek. Yemyeşil bir alanda insanların rahatça vakit geçirebilmeleri için bir alan oluşturulurken, projenin ikinci etabında ise göl etrafında rehabilitasyon ve iyileştirme çalışmaları yapılacak. Gölün etrafındaki yürüyüş alanları ve kaldırımların bütünüyle yenileneceği projede vatandaşların rahatlıkla dolaşmaları sağlanacak. Göl çevresindeki bazı yapılarında yıkılacağı proje ile gölün etrafı açılarak eski görünümüne getirilmesi amaçlanıyor.

Bakan Kurum: “Uzungöl dünya markası haline getirilecek”
Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, geçtiğimiz aylarda Trabzon’u ziyaret ederek Uzungöl’ün dünya markası haline getirileceğini belirtmişti. Uzungöl’deki kaçak yapıların yıkımının gerçekleştirildiğini belirten Bakan Kurum, “Ülkemize gelen herkesin gelip görmek istediği bir Uzungöl’ümüz var. Bu çerçevede hem kaçak yapılaşmayla mücadele hem de Uzungöl’deki, Ayder’imizdeki, Türkiye’mizdeki doğal olan güzel olan korunması gereken tüm alanları korumaya gayret gösteriyoruz. Bu çerçevede valiliğimizle birlikte kaçak yapılarla mücadele kapsamında yapıların yıkımını gerçekleştirdik. Uzungöl’ün merkezinde bir dönüşüm projesine başladık. Diğer taraftan Uzungöl’deki kaldırımların, sokakların aydınlatmalarının iyileştirilmesi kapsamında tıpkı Ayder’de olduğu gibi Uzungölümüzde de bir proje yürütüyoruz. İnşallah orada giden vatandaşlarımız orada huzurlu bir şekilde vakit geçireceği sosyal alanların, yürüyüş alanlarının içinde olduğu projeyi Büyükşehir Belediyemizle İller Bankanı Genel Müdürlüğümüz yürütüyorlar. Bu çerçevede ilk etapta yaklaşık 3 milyon lira bedelli bir projeyi başlatıyoruz. Haziran ayı içerisinde ihalesi gerçekleşecek Temmuz ayı içerisinde de hızlı bir şekilde imalatlara başlayacağız. İkinci etabını da inşallah yıl bitmeden yine Tabiat Varlıkları Genel Müdürlüğümüzün hazırladığı bakanlığımızın bünyesindeki projeyi de ihalesini gerçekleştireceğiz. Oraya hem maddi anlamda hem de teknik anlamda her türlü desteği verip Uzungölümüzü dünya markası haline getirecek projeleri adımları da inşallah yapıyor olacağız" ifadelerini kullanmıştı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Trabzon haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Trabzon Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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