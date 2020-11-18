Oto alım satım yapan işletmeler mesleki yeterlilik belgesi almak için sınava girdi

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Oto alım satım yapan işletmeler mesleki yeterlilik belgesi almak için sınava girdi

İHA

Trabzon'un Of ilçesinde oto alım satım yapan işletmeler mesleki yeterlilik belgesi almak için sınava girdi.

Oto alım satım yapan işletmeler mesleki yeterlilik belgesi almak için sınava girdi

Trabzon'un Of ilçesinde oto alım satım yapan işletmeler mesleki yeterlilik belgesi almak için sınava girdi.
Ticaret Bakanlığı tarafından getirilen zorunluluk kapsamında Of Ticaret ve Sanayi Odası tarafından oto alım satımı yapan işletmeler ve çalışanlarına yönelik olarak Korona virüs tedbirleri kapsamında Mesleki Yeterlilik Belgesi sınavı düzenlendi. Sınavlar motorlu kara taşıtları alım satım danışmanı seviye 4 ve alımsatım sorumlusu seviye 5 olmak üzere iki ayrı kategoride gerçekleşti.
Yazılı sınavlar Milli Eğitim Müdürlüğü'nün destekleri ile bir İlköğretim Okulu'nda yapılırken, uygulama sınavları ise bir araba galerisinde yapıldı.
37 kişinin katıldığı sınavlar sonucunda başarılı olan katılımcılar Mesleki Yeterlilik Belgelerini almaya hak kazanacaklar. Başarılı olamayanlar ise telafi sınavına girecekler.
Sınavla ilgili Of TSO Genel Sekreteri Murat Zırıh, "Ticaret Bakanlığı tarafından hazırlanan 13/02/2018 tarihli ve 30331 sayılı Resmî Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe giren ikinci el motorlu kara taşıtlarının ticareti hakkındaki yönetmelik ile birlikte, kişilerin İkinci El Motorlu Kara Taşıtı Ticareti Yetki Belgesi alabilmesi için, Motorlu Kara Taşıtı Alım Satım Sorumlusu (Seviye 5) Mesleki Yeterlilik Belgesine sahip olmaları zorunlu hale gelmiştir. Ayrıca alımsatımı yapan kişiler, satış müdürleri ve satış personeli için de mesleki yeterlilik belgesi zorunludur. Ancak mesleki yeterlilik belgesi yeterli değil, İkinci El Motorlu Kara Taşıtı Ticareti yapabilmek için gerekli olan Yetki Belgesi şartlarından sadece biri. 13/02/2018 tarihli ve 30331 sayılı Resmî Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe giren ikinci el motorlu kara taşıtlarının ticareti hakkında yönetmelik idare tarafından yapılan ertelemelerden sonra 1 Eylül 2020 tarihi itibariyle yürürlüğe girmiştir. İşyeri Açma ve Çalışma Ruhsatlarına İlişkin Yönetmelikte 9 Haziran 2020 tarihinde yapılan değişiklik ile ikinci el motorlu kara taşıtı ticareti yapılan iş yerlerinin taşıması gereken nitelikler yeniden belirlendi. İkinci el motorlu kara taşıtı ticaretiyle iştigal eden işletmelere, yeni düzenlemeye aykırı durumlarını ortadan kaldırmaları için 9 Eylül 2020 tarihine kadar (üç ay) süre verilmişti" hatırlatmasında bulundu.
Ancak bölgemiz başta olmak üzere ülke genelinde aranan fiziki şartlar karşılanamadığından İşyeri Açma ve Çalışma Ruhsatlarına İlişkin Yönetmelikte 9 Eylül 2020’de yapılan değişiklik ile işletmelere verilen süre 31 Temmuz 2021 tarihine kadar uzatıldığını kaydeden Zırıh "Bu kapsamda, ikinci el motorlu kara taşıtı ticareti ile iştigal eden işletmelerin iş yeri açma ve çalışma ruhsatları ve iş yeri uygunluk belgesi teminide yaşadıkları mağduriyetlerinin önlenmesi için İşletmelere verilen süre sona erinceye kadar, 'işletmeden, söz konusu süre içinde iş yeri açma ve çalışma ruhsatı ile iş yeri uygunluk belgesini İkinci El Motorlu Kara Taşıtı Ticareti Bilgi Sistemine aktaracağına veya Ticaret İl Müdürlüğüne teslim edeceğine dair taahhüt alınmak suretiyle' bu belgeler yetki belgesi şartı olarak aranmadan işlem yapılmaktadır. İkinci el motorlu kara taşıtı ticaretinde, tüketici mağduriyetlerinin son bulması ve vergi kaybının önüne geçilebilmesi için, 1 Eylül'de başlatılan yeni dönemde, ilçemizde faaliyet gösteren işletmelerin mağduriyet yaşamamaları için düzenlediğimiz sınav sonuçlarının hayırlı olmasını diliyoruz" ifadelerini kullandı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Trabzon haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Trabzon Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Araplar Trabzon'da en çok Akçaabat ve Yomra ilçelerinden konut almayı tercih ediyor
YEREL HABERLER Araplar Trabzon'da en çok Akçaabat ve Yomra ...
Ocakta unutulan yemek yandı, ev sahibi dumandan etkilendi
YEREL HABERLER Ocakta unutulan yemek yandı, ev sahibi dumandan ...
Markette `vertigo krizi´ geçiren kasiyeri son anda tuttu
YEREL HABERLER Markette `vertigo krizi´ geçiren kasiyeri son anda ...
Uzungöl’ün eski haline dönüştürülmesi için çalışmalar başlıyor
YEREL HABERLER Uzungöl’ün eski haline dönüştürülmesi için çalışmalar ...
Abdullah Avcı´nın önceliği takım savunması ve bütünlüğü
YEREL HABERLER Abdullah Avcı´nın önceliği takım savunması ve ...
GES´le ilçeye enerji, belediyeye gelir sağlanacak
YEREL HABERLER GES´le ilçeye enerji, belediyeye gelir sağlanacak
Abdullah Avcı: "Karadeniz'in dalgalı denizini seçtim"
YEREL HABERLER Abdullah Avcı: "Karadeniz'in dalgalı denizini seçtim"
Abdullah Avcı: Ben de Trabzonspor taraftarı gibi sabırsızım
YEREL HABERLER Abdullah Avcı: Ben de Trabzonspor taraftarı gibi ...
Tadilat çalışmaları yıl sonuna kadar tamamlanacak
YEREL HABERLER Tadilat çalışmaları yıl sonuna kadar tamamlanacak
Yaklaşık 140 yıllık medreseye restorasyon çalışması
YEREL HABERLER Yaklaşık 140 yıllık medreseye restorasyon çalışması
Trabzonspor, BB Erzurumspor maçı hazırlıklarını sürdürdü
YEREL HABERLER Trabzonspor, BB Erzurumspor maçı hazırlıklarını ...
Trabzonspor, Erzurumspor maçı hazırlıklarını sürdürdü
YEREL HABERLER Trabzonspor, Erzurumspor maçı hazırlıklarını sürdürdü
Trabzon İnşaatçılar ve Emlakçılar Esnaf Sanatkarlar Odası Başkanı Ayhan Taflan; “ Her önüne gelen, vasıfsız insanlar emlakçılık yapamayacak. Tüketiciye, mesleğine ve meslektaşına saygı duymayanın artık aramızda yeri yok”
YEREL HABERLER Trabzon İnşaatçılar ve Emlakçılar Esnaf Sanatkarlar ...
Avrasya Üniversitesi Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu Öğretim Görevlisi Arif Aksoy: “Covid-19’a karşı zafer çok yakın, lütfen tedbirimizi elden bırakmayalım”
YEREL HABERLER Avrasya Üniversitesi Sağlık Hizmetleri Meslek ...
Trabzon'da 50 ton hamsiye el konuldu Belirlenen limitlerin altında avlanan 50 ton hamsiye el konulurken, 11 kişiye de 35 bin 500 TL para cezası uygulandı
YEREL HABERLER Trabzon'da 50 ton hamsiye el konuldu Belirlenen ...
Trabzon’da tedbirlerine uymayan 123 kişiye 227 bin 700 TL para cezası uygulandı
YEREL HABERLER Trabzon’da tedbirlerine uymayan 123 kişiye 227 bin ...
Ahmet Ağaoğlu: “Şampiyonluk, hiçbir başarının yerini tutmamaktadır” Trabzonspor Başkanı Ahmet Ağaoğlu: “Bir olacağız, beraber olacağız ve daha güçlü şekilde geleceğe yürüyeceğiz”
YEREL HABERLER Ahmet Ağaoğlu: “Şampiyonluk, hiçbir başarının yerini ...
Trabzon Yelken İl Birinciliği müsabakaları heyecanlı yarışlara sahne oldu
YEREL HABERLER Trabzon Yelken İl Birinciliği müsabakaları heyecanlı ...
Trabzonspor'da yıl sonu hedefi! Avcı, 2020'yi seri galibiyetlerle kapatmak istiyor
YEREL HABERLER Trabzonspor'da yıl sonu hedefi! Avcı, 2020'yi seri ...
Böyle giderse Moritanya’nın yolunu tutacaklar Balık av sezonundan şu ana kadar umduğunu bulamayan tekneler umutlarını Moritanya'da arayacak Son 20 yılın en verimsiz av sezonunu geçirdiklerini belirten balıkçılar şuana kadar olan gidişin iyi olmadığını belirterek Moritanya’ya bu yıl erken gitmeyi planlıyor
YEREL HABERLER Böyle giderse Moritanya’nın yolunu tutacaklar Balık ...

Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz. Detaylı bilgi almak için 'Çerez Politikasını' ve 'Gizlilik Politikasını' inceleyebilirsiniz.

TAMAM Daha fazla bilgi

X