Karadeniz'de hamsi bolluğu

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Karadeniz'de hamsi bolluğu

DHA

Karadeniz'de hamsi bolluğu


Selçuk BAŞARTolga SAĞLAM/TRABZON, (DHA) TRABZON'da, havaların da soğumasıyla birlikte balıkçı tezgahlarında yer alan hamsinin kilosu, 7,5 ile 10 lira arasında satılıyor. Balıkçı Yakup Bektaşoğlu, "Hamsi şu anda bol çıkıyor. Esas boyutlara ulaşması için 12 haftaya ihtiyacı var" dedi.
Denizlerde 1 Eylül´de başlayan yeni av sezonu ile palamutta yaşanan bolluk, hem müşterileri hem de balıkçıları memnun etti. Palamut, son günlerde azalınca tezgahlarda hamsi yer almaya başladı. Karadeniz´de avlanan hamsi, Trabzon´da tezgahlarda kilosu 7,5 ile 10 lira arasında satılıyor. Trabzonlu balıkçılar, avlanmanın yoğunluğundan hamsinin yeteri kadar büyüyemediğini belirtiyor. 
`BIRAKSALAR HAMSİ BÜYÜR´
Trabzonlu balıkçı Zekeriya Denizer, "Hamsi avcılığı şu an gayet güzel gidiyor. Fiyatı da uygun, müşterilerimiz de fiyatlardan memnun. Şu an tek sıkıntı hamsi boyut olarak yeteri seviyeye ulaşmadı, biraz küçük. Yerli hamsiye kar suyu değdiği zaman daha lezzetli oluyor. Hamsi avcılığı yoğun yapıldığı için hamsilerin büyümesine zaman tanınmıyor. Bıraksalar hamsi büyür" dedi.
Balıkçı Yakup Bektaşoğlu ise "Hamsi şu anda bol çıkıyor. Esas boyutlara ulaşması için 12 haftaya ihtiyacı var. Şu an bol ve fiyatları uygun olduğu için vatandaşlarımız bol bol yiyor. Lezzeti de çok iyi" diye konuştu.DHA-Genel Türkiye-Trabzon / Merkez Selçuk BAŞAR/Tolga SAĞLAM
2020-11-20 10:26:16

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Trabzon haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Trabzon Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

'Karadenizliler öfkeli değil, net tavırlı'
YEREL HABERLER 'Karadenizliler öfkeli değil, net tavırlı'
Takım elbiseli seyyar satıcı
YEREL HABERLER Takım elbiseli seyyar satıcı
Kamyonet uçuruma yuvarlandı: Baba ve oğlu yaralandı
YEREL HABERLER Kamyonet uçuruma yuvarlandı: Baba ve oğlu yaralandı
400 metre uçuruma yuvalandılar, hurdaya dönen kamyonetten sağ çıktılar Uçuruma yuvarlanarak hurdaya dönen kamyonet içerisindeki baba ve oğlu yaralı olarak kurtarıldı
YEREL HABERLER 400 metre uçuruma yuvalandılar, hurdaya dönen ...
Trabzon´da, 176 litre sahte içki ele geçirildi
YEREL HABERLER Trabzon´da, 176 litre sahte içki ele geçirildi
Trabzonspor´da B.B Erzurumspor hazırlıkları devam etti
YEREL HABERLER Trabzonspor´da B.B Erzurumspor hazırlıkları devam ...
Trabzonspor'da rekabet yüzleri güldürüyor
YEREL HABERLER Trabzonspor'da rekabet yüzleri güldürüyor
Bizans dönemine ait 8 mezar bulunmuştu, kazı çalışmaları tekrar başlayacak Tarihi 1100’lü yıllara dayanan Akçakale Kalesi'ndeki kazı çalışmalarının ikinci bölümü için hazırlık çalışmaları yapılıyor Bizans ve Osmanlı dönemine ait sikkeler ve seramik parçaları ile bir kilisenin bulunduğu Akçakale Kalesi’nin aslının nasıl olduğu tespit edilecek
YEREL HABERLER Bizans dönemine ait 8 mezar bulunmuştu, kazı ...
Oto alım satım yapan işletmeler mesleki yeterlilik belgesi almak için sınava girdi
YEREL HABERLER Oto alım satım yapan işletmeler mesleki yeterlilik ...
Araplar Trabzon'da en çok Akçaabat ve Yomra ilçelerinden konut almayı tercih ediyor
YEREL HABERLER Araplar Trabzon'da en çok Akçaabat ve Yomra ...
Ocakta unutulan yemek yandı, ev sahibi dumandan etkilendi
YEREL HABERLER Ocakta unutulan yemek yandı, ev sahibi dumandan ...
Markette `vertigo krizi´ geçiren kasiyeri son anda tuttu
YEREL HABERLER Markette `vertigo krizi´ geçiren kasiyeri son anda ...
Uzungöl’ün eski haline dönüştürülmesi için çalışmalar başlıyor
YEREL HABERLER Uzungöl’ün eski haline dönüştürülmesi için çalışmalar ...
Abdullah Avcı´nın önceliği takım savunması ve bütünlüğü
YEREL HABERLER Abdullah Avcı´nın önceliği takım savunması ve ...
GES´le ilçeye enerji, belediyeye gelir sağlanacak
YEREL HABERLER GES´le ilçeye enerji, belediyeye gelir sağlanacak

Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz. Detaylı bilgi almak için 'Çerez Politikasını' ve 'Gizlilik Politikasını' inceleyebilirsiniz.

TAMAM Daha fazla bilgi

X