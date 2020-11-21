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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Trabzonspor, Avcı yönetiminde 3 puanla başlamak istiyor

DHA

Trabzonspor, Avcı yönetiminde 3 puanla başlamak istiyor


Tolga SAĞLAM / TRABZON, (DHA)Süper Lig´in 9´uncu haftasında yarın sahasında Büyükşehir Belediye Erzurumspor´u ağırlayacak Trabzonspor, bu maçı kazanarak kötü gidişata son vermeyi ve yeni teknik direktörü Abdullah Avcı yönetiminde iyi bir başlangıç yapmayı arzuluyor.Süper Lig´de bu sezon çıktığı 8 maçta yalnızca bir galibiyet alabilen ve son 6 maçta galibiyet yüzü göremeyen Trabzonspor, 9´uncu hafta mücadelesinde yarın konuk edeceği Büyükşehir Belediye Erzurumspor karşısından 3 puanla ayrılarak hem kötü gidişata son vermeyi hem de yeni teknik direktörü Abdullah Avcı yönetiminde iyi bir başlangıç yapmayı hedefliyor. Medical Park Stadı´nda saat 19.00´da başlayacak karşılaşmada Erkan Özdamar düdük çalacak.
KADRO DEĞİŞİYOR
Trabzonspor´da tedavi gören Yusuf ile Salih bu maçta forma giyemeyecek. Hüseyin Türkmen ile Kamil Ahmet´in durumları ise yapılacak son kontrollerin ardından netlik kazanacak. Teknik direktör Abdullah Avcı´nın, ligde son oynanan Aytemiz Alanyaspor maçından farklı olarak ilk 11´de Serkan, Kamil Ahmet ve Djaniny´in yerine Marlon, Nwakaeme ile Afobe´ye görev vermesi bekleniyor.
MUHTEMEL KADRO
Bordo-mavililerin yarın oynanacak Büyükşehir Belediye Erzurumspor karşılaşmasına şu 11 ile çıkması bekleniyor: Uğurcan Pereira, Edgar Ie, Vitor Hugo, Marlon, Flavio, Abdulkadir Parmak, Abdülkadir Ömür, Ekuban, Nwakaeme, Afobe.
SAKAT: Yusuf Sarı, Salih Karvazlı, Hüseyin Türkmen, Kamil Ahmet Çörekçi (Belirsiz)
CEZALI: YokDHA-Spor Türkiye-Trabzon Tolga SAĞLAM
2020-11-21 11:06:56

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Trabzon haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Trabzon Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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