Fuhuş ve suç batağıydı, kentsel dönüşümle yeni bir sayfa açıyor Trabzon'da fuhuş ve suç batağı olarak bilinen Çömlekçi mahallesi başlatılan kentsel dönüşüm projesi ile kötü imajını silecek Çömlekçi Kentsel Dönüşüm ve Gelişim Projesi’nde yıkımlar sürüyor

Trabzon’da suç ve fuhuş batağı olarak bilinen Çömlekçi mahallesi başlatılan kentsel dönüşüm projesi ile yeni bir sayfa açmaya hazırlanıyor.

Trabzonlu vatandaşların uzun zamandır yapılmasını beklediği Çömlekçi Kentsel Dönüşüm ve Gelişim Projesi çalışmaları hız kazandı. Yıllardır polis ekiplerinin yaptığı fuhuş operasyonları ile bilinen Çömlekçi mahallesi bu proje ile yeni bir sayfa açıyor. TOKİ tarafından ihalesi, iş ve yer teslimi yapılan proje ile çehresi değişecek olan Çömlekçi Mahallesi’nde yıkımlar sürüyor. Bir zamanlar polis ekiplerinin özellikle otellere yaptığı fuhuş operasyonları ile adını duyuran mahallenin kötü imajını bu yıkımlarla sona erdirmesi hedeflenirken, yapılan baskınlarda fuhuş yapan yabancı uyruklu kadınları gizlemek için hazırlanan gizli geçitler dikkat çekiyordu.



“Çömlekçi ismini çekinerek söylüyorduk”

Eski izlerini silmeye çalışan mahallede yıkımlara en çok sevinen ise esnaflar oldu. Çömlekçi mahallesinin yıllardır kötü izlenim bıraktığını belirten esnaflar, vatandaşların fuhuş ile anılan mahalleye gelerek alışveriş yapmak istemediğini söylüyor. Yaklaşık 30 yıldır Çömlekçi mahallesinde esnaflık yapan Ahmet Kıvanç, kentsel dönüşümün iyi olduğu kadar olumsuz yönleri de bulunduğunu belirterek, “Kentsel dönüşüm bir yönde iyi oldu bir yönde kötü oldu. İyi yönü, buranın adı Türkiye’nin her yerinde fuhuşla anılmasıydı. O yönden kentsel dönüşüm çok iyi oldu. Kötü tarafı ise 30 yıldır burada esnafız artık esnaflığımız elden gidiyor. Ama genelde iyi oldu. Esnaf olarak bir yere gittiğimiz zaman dükkanınız nerede diye sorduklarında Çömlekçi ismini çekinerek söylüyorduk. Çömlekçi, eşittir fuhuş anlamında Türkiye’de tanındı. O yönden moralimiz bozuluyordu. Dolayısıyla o yönden biraz iyi oldu. Artık kötü imaj gidecek. Fuhuş olayı bittiği zaman Trabzon için çok iyi olacak” dedi.



“Her gün olay oluyordu”

Esnaflardan Musa Sırtkaya ise yeni kentsel dönüşüm sayesinde Çömlekçi’nin kötü isimle anılmayacağını düşündüğünü kaydederek “Kentsel dönüşümle, yeni yapılanmayla daha iyi olacak. Fuhuş sektöründen önce Trabzonlu demekle gurur duyuyorduk, fuhuş sektörü geldikten sonra Trabzon demeye utanır olduk. Dolayısıyla bazı olumsuzluklar oluyordu. İnşallah artık bunlar yeni kentsel dönüşümle olmayacak” şeklinde konuştu.

Mahalle sakinlerinden Şahin Bıçakçı da, “Eskiden kötü isimle anılıyordu şu an iyi. Artık düzelecek. Burada oturan biri olarak kötü karşılıyorduk. Her gün olay oluyordu. Şimdi düzeldi. Bayanlar yüzünden tepki vardı” ifadelerini kullandı.



“34 milyon 911 bin 65 TL kamulaştırma bedeli hak sahiplerine ödendi”

Trabzon Büyükşehir Belediyesinden yürütülen çalışmalarla ilgili yapılan açıklamada “Çömlekçi Mahallesi Kentsel Dönüşüm ve Gelişim Projesi 1. etap 1. bölge 106 adet konut ve 20 adet dükkan inşaatı ile altyapı ve çevre düzenlemesi işine ait yapım ihalesi TOKİ tarafından gerçekleştirildi. 24 adet parselin acele kamulaştırma davası sonuçlanırken, toplam 34 milyon 911 bin 65 TL kamulaştırma bedeli hak sahiplerine ödendi. Acele kamulaştırma davası biten 24 adet parseldeki taşınmazların tahliyeleri yapılırken, gerçekleştirilen yıkım ihalesi sonrası 26 Ağustos tarihinde Çömlekçi mahallesindeki taşınmazların yıkımına başlandı.

Öte yandan mahallede 1. etap 3. bölgede hak sahipleri ile uzlaşma görüşmeleri devam ederken, bugüne kadar hak sahiplerine toplam 166 bin 500 TL ödendiğini belirtildi.

