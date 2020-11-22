Süper Lig: Trabzonspor: 1 - Büyükşehir Belediye Erzurumspor: 0

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Süper Lig'in 9. haftasında Trabzonspor, Büyükşehir Belediye Erzurumspor'u konuk ediyor. Müsabakanın ilk yarısını bordomavili ekip 10 önde tamamladı.



Maçtan dakikalar (İlk yarı)

7. dakikada Abdulkadir Ömür'ün pasıyla ceza sahası içi sağ çaprazına giren Afobe'nin vuruşunda meşin yuvarlak az farkla auta çıktı.

20. dakikada Novikovas'ın kullandığı köşe atışında kaleci Uğurcan yumrukladı, ardından seken topu tamamlayan Mina'nın kafa vuruşunu Hugo kale çizgisinden kafa ile kornere gönderdi.

23. dakikada Ekuban, Abdulkadir Ömür paslaşmasında topu önüne alan Ekuban'ın ayağının ucuyla düzgün vuruşunda meşin yuvarlak kaleci Kayacan'ın solundan ağlarla buluştu. 10

30. dakikada Büyükşehir Belediye Erzurumspor'un sol taraftan kullandığı korner atışında kafalardan seken topu önüne alan Obertan'ın vuruşunda meşin yuvarlak Uğurcan Çakır'da kaldı.

36. dakikada Ekuban'ın mükemmel pasında kaleci ile karşı karşıya kalan Afobe, çapraza indi. Vuruşunda ise meşin yuvarlak yan ağlarda kaldı.



Stat: Medical Park

Hakemler: Erkan Özdamar xx, Serkan Olguncan xx, Kamil Çetin xx

Trabzonspor: Uğurcan Çakır xx, Pereira xx, Edgar le xx, Vitor Hugo xx, Marlon xx, Abdulkadir Parmak xx, Lewis Baker xx, Abdulkadir Ömür xx, Ekuban xx, Nwakaeme xx, Afobe xx

Yedekler: Erce Kardeşler, Hosseini, Sefa Kınalı, Semedo, Campi, Kamil Ahmet Çörekçi, Flavio, Bilal Başacıkoğlu, Kerem Baykuş, Serkan Asan

Teknik Direktör: Abdullah Avcı

Büyükşehir Belediye Erzurumspor: Kayacan x, Murat x, Artoru Mina x, Gökhan x, Kaan x, Gabrial Obertan x, Mitchell Donald x, Sissoko x, Rashad Muhammed x, Arvydas Novikovas x, Ricardo Gomes x

Yedekler: Batuhan Ünsal, Hasan Hatipoğlu, Hamroun, Mayega, Emrah Başsan, Svhwechlen, Adolphe Teikus, Mücahit Albayrak, Osman Çelik, Cenk Alkılıç

Teknik Direktör: Mehmet Özdilek

Gol: Ekuban (dk. 23) (Trabzonspor)

Sarı kartlar: Murat Uçar, Arturo Mina (Büyükşehir Belediye Erzurumspor)

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