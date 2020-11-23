Vali sosyal medya hesabından duyurdu Trabzon'da hafta sonu Korona virüs tedbirlerine uymadıkları gerekçesiyle 64 kişiye 115 bin 956 lira para cezası uygulandı

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Trabzon'da hafta sonu yeni tip Korona virüs (Covid19) tedbirlerine uymadıkları gerekçesiyle 64 kişiye para cezası uygulandı.

Trabzon Valisi İsmail Ustaoğlu, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, şehirde Korona virüs ile mücadele kapsamında 2122 Kasım tarihlerinde sokağa çıkma kısıtlaması uygulandığını hatırlatarak kısıtlamaya uymadıkları belirlenen 64 kişiye adli ve idari işlem yapıldığını, toplamda 115 bin 956 lira para cezası verildiğini belirtti.

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