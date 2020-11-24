Trabzon'a Planetaryum ve Bilim Merkezi kazandırmak için imza attılar

Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı tarafından yürütülen Doğu Karadeniz Kalkınma Ajansı tarafından koordine edilen 2020 Yılı Cazibe Merkezlerini Destekleme Programı (CMDP) kapsamında destek almaya hak kazanan Trabzon Büyükşehir Belediyesi'nin Planetaryum ve Bilim Merkezi Projesi için bugün bir protokol imzalandı.

Trabzon Büyükşehir Belediyesi ve DOKA arasında yapılan Planetaryum ve Bilim Merkezi Projesi protokol imza törenine, Büyükşehir Belediye Başkanı Murat Zorluoğlu, DOKA Genel Sekreteri Onur Adıyaman, Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Ahmet Adanur, Daire Başkanları ve basın mensupları katıldı.

Toplantının başında söz alan DOKA Genel Sekreteri Onur Adıyaman, "Trabzon bir kültür, eğitim ve medeniyet şehri. Biz bunu daha da zenginleştirme noktasında çeşitli projeler üzerine uğraşan kurumuz. Sağ olsun Sayın Başkanımızın vizyonu ve Sayın Bakanımızın tensipleri ile Cazibe Merkezleri Destekleme Programı kapsamında 2020 yılı için Trabzon Planetaryum ve Bilim Merkezi Projesi geçmiş bulunmakta. Yaklaşık 12 milyon liralık bir proje. Buradaki temel amacımız başta çocuklarımız ve gençlerimiz olmak üzere toplumun tüm kesimlerine bilimi ve teknolojiyi sevdirmek. Bu proje ile Trabzon aynı zamanda yeni bir turizm destinasyonu kazanmış oluyor. Proje ile Trabzon’un sadece bilim ve teknolojiyi takip eden değil, bilim ve teknolojiyi üreten bir şehir haline gelmesini istiyoruz. Bu projenin bu alanda Trabzon’un sembol yapılarından biri olacağını düşünüyorum” dedi.

Trabzon Büyükşehir Belediye Başkanı Murat Zorluoğlu ise yeni bir projeyi kamuoyu ile paylaşmanın heyecanını ve mutluluğunu yaşadığını belirterek “Ben kamuoyu ile bir proje paylaştığımda, bu projenin ihalesi yapılmış, kaynağı temin edilmiş oluyor. Yani artık başlayabileceğimiz noktaya geldiğimizde, proje açıklıyorum. Seçim kitapçığımızda yapacağımıza dair söz verdiğimiz bir projeyi, protokolünü yaparak hayata geçirme noktasında sizlerle paylaşıyoruz. O bakımdan Planetaryum ve Bilim Merkezi projemiz de ihale aşamasına gelmiş, kaynağı hazırlanmış bir projedir” ifadelerini kullandı.



"Bir çok büyükşehirde var olan bir proje şimdi Trabzon'da da olacak"

Birçok büyükşehirde çeşitli şekillerde hali hazırda var olan bir proje olduğunu dile getiren Başkan Zorluoğlu, “Şimdi artık Trabzon da bu önemli hizmete kavuşmuş olacak. Yaklaşık 12 milyon liralık yapım projesi var. Bunun 10 milyon lirasını Sanayi ve Teknoloji Bakanlığımız, Cazibe Merkezleri Destekleme Programı’ndan karşılıyor. 2 milyon lirasını da Büyükşehir Belediyesi bütçesinden biz karşılıyoruz. Ben çok özel ve önemli projeyi şehrimize kazandıran saygıdeğer hemşerimiz, Sanayi ve Teknoloji Bakanımız Mustafa Varank Bey’e şahsım ve şehrim adına yürekten teşekkür ediyorum. Yine projenin en başından itibaren hazırlanması, sunulması aşamalarında önemli destekler veren Doğu Karadeniz Kalkınma Ajansımızın değerli Genel Sekreterine ve onun şahsında emeği geçen tüm uzman arkadaşlarımıza da ayrıca teşekkür ediyorum” diye konuştu.

Göreve geldikten sonra Büyükşehir Belediyesi bünyesinde proje ekibi oluşturduklarını ifade eden Başkan Zorluoğlu, “Strateji Geliştirme Dairemizin bünyesinde dünyanın gidişatını doğru okuyabilen, proje yazma kabiliyeti olan 45 arkadaşımızdan oluşan çok etkili proje hazırlama birimi oluşturduk. Bütün bu projeler, proje uygulama birimimiz tarafından hazırlanıyor, bizlere sunuluyor. Daha sonra biz bunları gerekli kademelerde değerlendiriyoruz. Bu projeler tek tek hayata geçmeye başladı. Ben ekibimizi biraz daha güçlendireceğim. İnşallah önümüzdeki dönemde gerek ulusal, gerek uluslararası finans kuruluşlarından Trabzon'a çok daha katkı sağlayacak projelerle kamuoyunun huzurunda olacağız” şeklinde konuştu.

Planetaryum ve Bilim Merkezi Projesi’nin içeriği ile ilgili de bilgi veren Zorluoğlu, “Projemizin içerisinde bir tane gezegenevi (Planetaryum) var. Çocuklarımızın, gençlerimizin hatta yetişkinlerin de kullanacağı, onlara bambaşka anlar yaşatacak, üç boyutlu çok büyük bir mekan. Tasarım ve Beceri Atölyeleri var. Gençlerimizin çocuklarımızın gelip tasarım yapabilecekleri, bir takım beceri kazanabilecekleri 3 adet atölye olacak. Ayrıca Maker Atölyeleri, Robotik ve Kodlama Atölyeleri, Keşif Atölyeleri, Sanal Küre, Sanal Tur Merkezi, Güneş Saati, 3 Boyutlu Hatıra Resim Köşesi, kafe ve fuaye alanlarından müteşekkil tam anlamıyla bir Planetaryum ve Bilim Merkezi projemizi şehrimize kazandıracağız” dedi.



"Pazarkapı'ya yapılacak"

Projenin yapılacağı yer ile ilgili de açıklamalarda bulunan Başkan Zorluoğlu, “Pazarkapı'da inşaatı devam eden büyük bir camimiz var. Onun etrafındaki alanı, biz seçim döneminde şehrimize vadetmiştik. Burayı yeni bir yaşam alanı, vatandaşlarımızın gideceği, güzel vakit geçirebileceği bir yeni meydan olarak dizayn ediyoruz. Biz bordomavi meydan demiştik. Şimdi o alan içerisinde Planetaryum ve Bilim Merkezi projesini gerçekleştiriyoruz. Bu şekilde oraya yaz kış çok sayıda insanın gitmesini ve kullanmasını teşvik etmiş oluyoruz. Bu projede hedefimiz, bütün okullarımızda yıl içerisinde Büyükşehir Belediyesi tarafından çocuklarımızın buraya getirilmesi ve burada gerek atölyelerde eğitim gerek daha sonra Planetaryum'da o vizyonu kazanacak bir ortamın onlara sağlanması. Bu şekilde yılda 25 ile 30 bin çocuğumuzu bu alana getirebileceğimizi düşünüyoruz ve öyle bir planlama yapıyoruz. Bu şekilde çocuklarımıza bambaşka olanak sağlamış oluyoruz” diye konuştu.

Bu projeye çok önem verdiklerini belirten Başkan Zorluoğlu, “Bir taraftan bu işin inşaatı yapılırken, bir taraftan da TÜBİTAK ile yapacağımız protokol çerçevesinde bu kez bilim merkezi sergi araç gereci de temin edeceğiz. Sadece planetaryum kısmını değil diğer kısımları da etkili şekilde kullanma imkanımız olacak. Trabzon insanı esasında mucittir. Biz bu çerçevede çocuklarımızın icat çıkarmasını istiyoruz. Trabzonluya, Trabzon'un doğasına uygundur icat çıkarmak. Çocuklarımıza bu şekilde düşündüklerini, hayallerini orada gerçekleştirecekleri atölye imkanı da sunmuş oluyoruz. Sadece onlara değil, yerli yabancı turistlerimize de hizmet verecek bir yapı olarak düşünüyoruz. Bu şekilde yılda yaklaşık 4045 bin kişinin ziyaret ettiği, o bölgeyi de cazip hale getirecek bir uygulama olacak" ifadelerini kullandı.

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