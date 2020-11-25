Trabzonspor'da Olağan Genel Kurul ertelendi

Trabzonspor, İçişleri Bakanlığı’nın korona virüs tedbirlerini içeren genelgesi nedeniyle Aralık ayında yapılacak Olağan Genel Kurulu erteledi.
Bordomavili kulüpten konuya ilişkin yapılan açıklamada, "Yönetim Kurulumuz, İçişleri Bakanlığı’nın 7256 sayılı kanun ve 7507 sayılı, 'Derneklerin 2019 yılı beyannameleri ve bildirimlerinin verilmesine dair süre ile genel kurul toplantılarının yapılmamasına ilişkin sürenin 28.02.2021 tarihine kadar uzatılması' şeklindeki genelgesine istinaden aldığı kararla Olağan Genel Kurulumuzu 28 Şubat 2021’den sonra belirlenecek tarihe kadar ertelemiştir" ifadelerine yer verildi.
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Habertürk Gazetecilik A.Ş.