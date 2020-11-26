Kargo dağıtımına pandemi darbesi Kargo hizmeti veren personellerin de Covid olması ile Trabzon'da kargo dağıtımda aksaklıklar yaşanıyor

Özellikle pandemi sürecinde internetten alışverişte belirgin bir artış yaşanırken, bu artış kargo dağıtımında yoğunluğa neden oluyor. Trabzon’da PTT ve özel sektör bünyesinde hizmet veren kargo şirketlerinde pandemi dolayısıyla kargoların dağıtımda yoğunluk yaşanırken, kargo çalışanlarının bir kısmı Covid'e yakalanınca kargo hizmetinde zaman zaman aksamalar yaşanıyor.

Biriken kargoların sahiplerine bir an önce ulaştırılması için kamu ve özel sektör kargo çalışanları seferber olurken, bu konuda vatandaşlardan anlayışlı olunmaları isteniyor. Özellikle son dönemde kargo şirketlerinde yüzde 100'e yakın kargo artışı gözleniyor.

Yaşanan pandemi dolayısıyla PTT ve özel sektör kargo şirketlerinde hastalığa yakalanma nedeniyle personel kaybı yaşanırken, bunların büyük bir kısmını ise kargo dağıtımı çalışanlar olduğu öğrenildi. Vatandaşlar ise günler öncesinde internetten sipariş verdikleri ürünleri belirlenen tarihte kendilerine ulaşmadığından yakınıyor.

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