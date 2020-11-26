Trabzonspor'da hedef galibiyet serisi

Tolga SAĞLAM/TRABZON, (DHA) Süper Lig´in 9´uncu haftasında Büyükşehir Belediye Erzurumspor´u mağlup ederek kötü gidişata son veren Trabzonspor, yarın deplasmanda oynayacağı MKE Ankaragücü maçından da 3 puanla ayrılarak galibiyet serisi yakalamak istiyor.
Süper Lig´de BB Erzurumspor karşısında aldığı 3 puanla 5 maç sonra galibiyete uzanan Trabzonspor, ligin 10´uncu haftasında yarın deplasmanda MKE Ankaragücü karşısında da gülen taraf olmayı arzuluyor. Bordo-mavililer, bu maçı da kazanarak bu sezon ilk kez üst üste iki maçtan da zaferle ayrılarak galibiyet serisi yakalamayı hedefliyor. Eryaman Stadı´nda saat 19.30´da başlayacak karşılaşmayı Mustafa Öğretmenoğlu yönetecek.
KAZANAN KADRO İLE DEVAM
Trabzonspor´da tedavi gören ve takımdan ayrı olarak çalışmalarını sürdüren Yusuf Sarı´nın bu maçta oynayıp oynayamayacağı yapılacak son kontrollerin ardından netlik kazanacak. Bordo-mavililerde teknik direktör Abdullah Avcı´nın, MKE Ankaragücü maçına da ligde son oynanan ve 1-0 kazanılan BB Erzurumspor müsabakasının 11´i ile çıkması ve kazanan kadroyu koruması bekleniyor.
MUHTEMEL KADRO
Karadeniz ekibinin muhtemel 11´i şöyle: Uğurcan Pereira, Edgar Ie, Vitor Hugo, Marlon, Baker, Abdulkadir Parmak, Abdülkadir Ömür, Ekuban, Nwakaeme, Afobe.
SAKAT: Yusuf Sarı (Belirsiz)
CEZALI: Yok
DHA-Spor Türkiye-Trabzon Tolga SAĞLAM
2020-11-26 10:12:05
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