Trabzonspor'da hedef galibiyet serisi



Tolga SAĞLAM/TRABZON, (DHA) Süper Lig´in 9´uncu haftasında Büyükşehir Belediye Erzurumspor´u mağlup ederek kötü gidişata son veren Trabzonspor, yarın deplasmanda oynayacağı MKE Ankaragücü maçından da 3 puanla ayrılarak galibiyet serisi yakalamak istiyor.

Süper Lig´de BB Erzurumspor karşısında aldığı 3 puanla 5 maç sonra galibiyete uzanan Trabzonspor, ligin 10´uncu haftasında yarın deplasmanda MKE Ankaragücü karşısında da gülen taraf olmayı arzuluyor. Bordo-mavililer, bu maçı da kazanarak bu sezon ilk kez üst üste iki maçtan da zaferle ayrılarak galibiyet serisi yakalamayı hedefliyor. Eryaman Stadı´nda saat 19.30´da başlayacak karşılaşmayı Mustafa Öğretmenoğlu yönetecek.

KAZANAN KADRO İLE DEVAM

Trabzonspor´da tedavi gören ve takımdan ayrı olarak çalışmalarını sürdüren Yusuf Sarı´nın bu maçta oynayıp oynayamayacağı yapılacak son kontrollerin ardından netlik kazanacak. Bordo-mavililerde teknik direktör Abdullah Avcı´nın, MKE Ankaragücü maçına da ligde son oynanan ve 1-0 kazanılan BB Erzurumspor müsabakasının 11´i ile çıkması ve kazanan kadroyu koruması bekleniyor.

MUHTEMEL KADRO

Karadeniz ekibinin muhtemel 11´i şöyle: Uğurcan Pereira, Edgar Ie, Vitor Hugo, Marlon, Baker, Abdulkadir Parmak, Abdülkadir Ömür, Ekuban, Nwakaeme, Afobe.

SAKAT: Yusuf Sarı (Belirsiz)

CEZALI: Yok

DHA-Spor Türkiye-Trabzon Tolga SAĞLAM

2020-11-26 10:12:05



Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Trabzon haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Trabzon Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.