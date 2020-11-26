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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Akçaabat’ın güzellikleri artık sanal turda bir tık mesafesinde

İHA

Akçaabat’ın güzellikleri artık sanal turda bir tık mesafesinde

Trabzon’un Akçaabat ilçe Belediyesi tarafından hazırlanan Akçaabat’ın ilk ve tek 360 derecelik yüksek çözünürlüklü resimler ile hazırlanan sanal turu ziyaretçilerini bekliyor.
Akçaabat Belediyesi resmi internet sitesi olan https://panorama.akcaabat.bel.tr adresinde yer alan panoramadaki sanal tur simgelerinin tıklanması halinde Sera Gölü, Akçaabat Sahili, Akçaabat Genel, Ortamahalle, Kayabaşı, Ayene, Akçatepe, Akçakale, Hıdırnebi, Söğütlü, Yıldızlı, Darıca, Salacık, Düzköy Vadisi ve Uçarsu olmak üzere 15 nokta da gezinti yapılabiliyor.
Konuyla ilgili bilgi veren Akçaabat Belediye Başkanı Osman Nuri Ekim, Akçaabat’ın tarih ve doğa açısından muhteşem bir potansiyele sahip olduğunu hatırlattı. Ekim “Bu değerlerin ifade edilmesi, lansmanının yapılması çok önem arz etmektedir. İnternetin hızla yaygınlaşması neticesinde, bilginin çabuk yaygınlaşması, kolay ve ulaşılır olması bu açıdan büyük önem arz ediyor. 360 Derece Sanal Tur ve 360 GigaPixel isimlerle de bilinen bu metodu Akçaabatımıza uyarlarken, sadece Akçaabatımızın güzelliklerini değil, genel anlamda turizm yerlerimizin tanıtımlarını da görsel anlamda bu çekimle gerçekleştirdik. Özel ekipmanlarla çekilen fotoğraflar sayesinde, mekânları 360 derecelik panoramik şekilde görüntülenir. Bu görüntü, tabandan tavana, soldan sağa, aşağıdan yukarıya Mouse yardımıyla çevrilip seyredilme teknolojisine sahiptir. Vatandaşlarımıza Gigapixel kalitede fotoğraf ve farklı mekânlar ile sanal tur gezisi hizmeti sunuyoruz, zorunlu olmadıkça sokağa çıkmanın tehlikeli olduğu pandemi döneminde şehrimizin özlenen yerlerini görebilme fırsatını sunuyoruz” dedi.

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