Trabzon'da vakalar da denetimler de arttı



Selçuk BAŞAR-Aleyna KESKİN/ TRABZON (DHA)TRABZON´da koronavirüs vaka sayılarındaki artışın yüzde 50'nin üzerine çıkmasıyla denetimler artırıldı.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Trabzon´un da aralarında yer aldığı 15 ilde son bir haftada vaka sayılarındaki artışın yüzde 50'nin üzerine çıktığını açıkladı. Kentte artan vakalar üzerine denetimler sıklaştırıldı. Pazar yerleri, toplu ulaşım araçları ve alışveriş merkezleri olmak üzere vatandaşların kalabalık şekilde bulunduğu yerlerde denetimlere başlandı. Trabzonlu vatandaşlar Covid-19 salgınındaki artışın gerektiği kadar tedbirlere uyulmamasından kaynaklandığını belirtti.

`DUYARLI OLUNMASI GEREKİYOR´

İnsanların duyarlı olması gerektiğine vurgu yapan Aysun Doğan, "Ailemde de virüs vakası yaşadık. Karantina sürecimiz başladı. Bize nasıl geldiğini bilmiyoruz. Biz elimizden geldiğince dikkat ediyorduk. Virüsü taşıyan insanların dikkatli olması gerekiyor. Evimizde bile ailemizle beraberken de maske kuralına uymamız gerekiyor" dedi.

`ŞU AN TEK ÇAREMİZ TEDAVİNİN BULUNMASI´

Rıfat Sarı ise, "Önlemleri sadece devletten beklemek doğru değil. Aynı oranda insanların da bu konuda çok dikkatli olması gerekiyor. Eğer bu hastalığı yeneceksek hep birlikte kolektif olarak yeneceğiz" diye konuştu.

`HERKES KENDİ TEDBİRİNİ KENDİSİ ALMALI´

İnsanların ihmalkâr davrandığını söyleyen Kübra Hacıislamoğlu ise, "Dikkatsizlik her birimizde var. Ben bir birey olarak tabi ki önce kendimden sorumluyum. Bu bilinçle birlikte çift maske kullanıyorum. Çünkü karşımdaki insana karşı sorumluluğum var. Vakalardaki artış ihmalkârlıktan kaynaklı ama ben bu durumu biraz kişisel olarak algılıyorum. Herkes kendi tedbirini kendisi almalı" ifadelerini kullandı.

`TEDBİRSİZLİK SONUCU VİRÜS YAYILDI´

Zeynep Erdem de "Tedbirsizlik sonucu virüs yayıldı. Maskeyi doğru kullanmama, maske ile sadece ağzı kapatmak ve hijyen kurallarına uymamak virüsün yayılmasına sebep oldu. Sosyal mesafeyi korumuyor ve hastalık yokmuş gibi gezmeye devam ediyoruz. Dikkatli ve duyarlı olmamız gerekiyor" dedi.DHA-Genel Türkiye-Trabzon / Merkez Selçuk BAŞAR/Aleyna KESKİN

2020-11-26 15:50:41



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