Trabzon´da sahte para operasyonu

Selçuk BAŞAR/TRABZON,(DHA)TRABZON´da polis ekiplerince düzenlenen operasyonda piyasaya sürülmeye hazırlanan 50 ve 100´lük banknotlardan oluşan 9 bin 400 TL sahte para ele geçirildi, 3 şüpheli gözaltına alındı.İl Emniyet Müdürlüğü´ne bağlı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü (KOM) ekipleri, piyasaya sahte para sunulacağı ihbarı üzerine 3 şüpheliyi takibe aldı. Takip sonucu polisin durduğu otomobildeki A.B., M.B., ve C.K., gözaltına alındı. Araçta yapılan aramalarda, 100 ve 50 TL'lik çok sayıda banknottan oluşan 9 bin 400 TL sahte para ele geçirildi. Sahte paralara el konulurken, şüpheliler de sorgu işlemleri için emniyete götürüldü. DHA-Güvenlik Türkiye-Trabzon Selçuk BAŞAR
2020-11-26 17:25:55
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