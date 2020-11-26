Minibüste baygın bulunan sürücü, hastanede öldü



İnan KALYONCU/TONYA (Trabzon),(DHA)TRABZON'un Tonya ilçesinde park halindeki minibüste baygın halde bulunan Sedat Alan (45), kaldırıldığı hastanede yaşamını kaybetti.

Olay akşam saatlerinde Çayıriçi Mahallesi, Düzköy ilçesi yol ayrımı mevkisinde meydana geldi. Mahalle sakinleri, yol kenarında park halinde olan 61 TD 275 plakalı minibüsün içerisinde sürücü Sedat Alan'ın baygın halde olduğunu fark etti. Alan, vatandaşlar tarafından Tonya Devlet Hastanesi'ne götürüldü. Burada tedaviye alınan Sedat Alan, doktorların tüm müdahalelerine karşın kurtarılamayarak, hayatını kaybetti. 5 çocuk babası Alan'ın cansız bedeni, kesin ölüm sebebinin belirlenmesi için Trabzon Adli Tıp Kurumu´na gönderildi. Olayla ilgili soruşturma sürüyor. DHA-Güvenlik Türkiye-Trabzon / Tonya İnan KALYONCU

2020-11-26 20:23:53



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