Yaylada kardan mahsur kalan 3 kişi ile hayvanları kurtarıldı

Selman KUTLU/MAÇKA (Trabzon), (DHA)TRABZON´un Maçka ilçesinde kar nedeniyle yaylada mahsur kalan 3 kişi ile 40 hayvanı, jandarma ve belediyenin çalışması sonucu kurtarıldı.
İlçeye bağlı Gümüşki Yaylası´nda 3 kişinin hayvanlarıyla mahsur kaldığı ihbarı üzerine jandarma ve büyükşehir belediyesi ekipleri bölgeye yönlendirildi. Ekipler, yoğun kar yağışı nedeniyle yaylada mahsur kalan 3 kişi ve hayvanlarına greyderle yol açarak ulaştı. 3 kişi ile yanlarındaki 20 küçükbaş ve 20 büyükbaş hayvanları da ekiplerinin çalışması sonucu gece saatlerinde kurtarıldı.DHA-Genel Türkiye-Trabzon / Maçka Selman KUTLU
2020-11-27 10:20:16
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