Karadeniz soğudu, hamsi daha da lezzetlendi

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Karadeniz soğudu, hamsi daha da lezzetlendi

DHA

Karadeniz soğudu, hamsi daha da lezzetlendi


Aleyna KESKİNTolga SAĞLAM/TRABZON, (DHA)KARADENİZ´de deniz suyunun soğumasıyla hamsinin lezzeti daha da arttı. Yaşanan bolluğun ardından kilosu 5 liraya kadar gerileyen hamsiye vatandaşlar ilgi gösteriyor.  
Denizlerde başlayan av sezonu ile birlikte balıkçılar, ağlarını sulara bırakmayı sürdürüyor. Karadeniz´de deniz suyu sıcaklığının düşmesiyle birlikte daha bol avlanan hamsinin lezzeti de arttı. Sofraların vazgeçilmezi olan hamsi de yaşanan bolluğun ardından fiyatlar da geriledi. Kilosu 5 liraya kadar düşen hamsiye vatandaşlar ilgi gösteriyor.   
`HAMSİ KAÇMADAN VATANDAŞLAR GELİP ALSIN´
Trabzonlu balıkçı Yakup Bektaşoğlu, havaların soğumasıyla hamsinin lezzetinin de arttığını belirterek, "Hamsinin şimdi tam zamanı. Karın da yağması ile birlikte hamsi hem irilendi hem de lezzetlendi. Yemek ve yaz için hamsi tuzlamak isteyenler gecikmesinler. Şu anda hamsi hem bol hem de fiyatı uygun. 5 ila 10 lira arasında tezgahlarda hamsi yer alıyor. Hamsi kaçmadan vatandaşlar gelip alsınlar. Virüsün bir numaralı ilacı hamsidir" dedi.
Balıkçı Hami Çolak da pandemi dolayısı ile çarşıların boş kaldığını söyleyerek, "Hamsiye artık kar suyu değdi. Hamsi artık lezzetlendi. Daha da çok yeniliyor. Pandemi dolayısı ile insanlarda çarşıya çıkmıyorlar. Tezgahta hamsi var ama alıcı bulamıyoruz. Bu fırsatı kaçırmasınlar. Hamsi tuzlayacak, dondurucuya koyacak olanlar hazır fiyatlarda uygunken hamsi almaya gelsinler" diye konuştu.
`FİYATLAR OLDUKÇA UYGUN´
Hamsi almaya gelen Cevriye Maraba ise, "Hamsi yapımı kolay bir yemek. Buğulamasını, kızartmasını ve birçok yemeğini yapıyoruz. Şimdi tuzlamaya da başladık. Fiyatlar oldukça uygun. Akşam yemek için hamsi aldım. Yapıp yiyeceğiz, fazla geleni de dolaba atacağım" şeklinde konuştu.DHA-Genel Türkiye-Trabzon / Merkez Aleyna KESKİN-Tolga SAĞLAM
2020-11-28 08:46:09

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Trabzon haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Trabzon Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Meral Akşener, nikah şahidi oldu
YEREL HABERLER Meral Akşener, nikah şahidi oldu
Galatasaray, Trabzon´a geldi
YEREL HABERLER Galatasaray, Trabzon´a geldi
Türkiye genelinde emlak odalarının temsilcileri uzaktan eğitim programı kapsamında bir araya geldi
YEREL HABERLER Türkiye genelinde emlak odalarının temsilcileri ...
Hamsi ihracatında düşüş Hamside istenilen avın olmaması ve fiyatının da yüksek olması ihracatı olumsuz etkiledi Son 1,5 buçuk aylık dönemde hamsi ihracatından yaklaşık 402 bin dolar gelir elde edildi
YEREL HABERLER Hamsi ihracatında düşüş Hamside istenilen avın ...
Yaylada kardan mahsur kalan 3 kişi ile hayvanları kurtarıldı
YEREL HABERLER Yaylada kardan mahsur kalan 3 kişi ile hayvanları ...
Aygören Vadisi Derneği yeni başkanını seçti
YEREL HABERLER Aygören Vadisi Derneği yeni başkanını seçti
Koronavirüs nedeniyle köyler doldu, kuzinelere talep arttı
YEREL HABERLER Koronavirüs nedeniyle köyler doldu, kuzinelere talep ...
Minibüste baygın bulunan sürücü, hastanede öldü
YEREL HABERLER Minibüste baygın bulunan sürücü, hastanede öldü
Trabzonspor, Ankara´ya gitti
YEREL HABERLER Trabzonspor, Ankara´ya gitti
Yaylada mahsur kalan vatandaşlar ve hayvanlar kurtarıldı
YEREL HABERLER Yaylada mahsur kalan vatandaşlar ve hayvanlar ...
Trabzon´da sahte para operasyonu
YEREL HABERLER Trabzon´da sahte para operasyonu
Trabzon'da vakalar da denetimler de arttı
YEREL HABERLER Trabzon'da vakalar da denetimler de arttı
Akçaabat’ın güzellikleri artık sanal turda bir tık mesafesinde
YEREL HABERLER Akçaabat’ın güzellikleri artık sanal turda bir tık ...
Baraj dubasının Trabzon’dan Adana’ya 750 km'lik zorlu yolculuğu
YEREL HABERLER Baraj dubasının Trabzon’dan Adana’ya 750 km'lik zorlu ...
Trabzon'da sahipsiz canlar unutulmuyor
YEREL HABERLER Trabzon'da sahipsiz canlar unutulmuyor
Trabzonspor'da hedef galibiyet serisi
YEREL HABERLER Trabzonspor'da hedef galibiyet serisi
Kargo dağıtımına pandemi darbesi Kargo hizmeti veren personellerin de Covid olması ile Trabzon'da kargo dağıtımda aksaklıklar yaşanıyor
YEREL HABERLER Kargo dağıtımına pandemi darbesi Kargo hizmeti veren ...
Karadeniz´de deprem tehlikesinde `gizli fay´ endişesi
YEREL HABERLER Karadeniz´de deprem tehlikesinde `gizli fay´ endişesi

Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz. Detaylı bilgi almak için 'Çerez Politikasını' ve 'Gizlilik Politikasını' inceleyebilirsiniz.

TAMAM Daha fazla bilgi

X