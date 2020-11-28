Trabzon’da yaya geçitlerindeki butonlar artık temassız

Trabzon Büyükşehir Belediyesi, şehir trafiğinin yoğun olduğu bölgelerdeki butonlu yaya geçitlerini temassız hale getiriyor. Çalışma kapsamında hayata geçirilen temassız ışıklı ve sesli akustik yaya butonları ile özel gereksinimli bireyler de daha güvenli şekilde karşıdan karşıya geçebilecek.

Büyükşehir Belediyesi Ulaşım Dairesi Başkanlığı tarafından yapılan çalışma kapsamında, trafiğin yoğun olduğu yerlerde yayaların güvenli bir şekilde karşıdan karşıya geçmesini sağlamak amacıyla yaya butonları, temassız ışıklı ve sesli akustik butonlarla değiştiriliyor. Trabzon Büyükşehir Belediyesi'nden konu ile ilgili yapılan açıklamada, “Temassız ışıklı ve sesli akustik yaya butonları çalışmamız ile yayaların karşıdan karşıya geçerken trafiği beklememeleri için yolun yaya trafiğine açılması amaçlanmaktadır. Öncelikle hastane ve okul çevreleri ile yaya trafiğinin yoğun olduğu bölgelerde çalışma yürütülmektedir. Temassız yaya butonu, fiziksel bir temasa gerek duymaksızın 10 cm mesafeye kadar sinyali fark edebilmektedir. Bir buton tetik sinyalinin oluşabilmesi için yayaların en az 1 saniye süreyle ellerini sensör algılama mesafesinde bekletmeleri gerekmektedir. Devreye giren ürün görme engelli yayalar için de ‘kırmızı yandı durunuz, yeşil yandı geçiniz’ olarak sesli bilgi verilmektedir. Hem otomatik hem de ortam ses seviyesine göre akustik ses çıkarmaktadır. Ürün üzerindeki dur yazısı işitme engelli yayalar için ışıklı yapılmıştır. Bu kapsamda Trabzon Valiliği altı, Ayasofya altı, Merkez Bankası önü, Saraybosna Parkı önü, Beşirli sahil Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü önü, Beşirli Kancalar Sitesi önü, Gülbahar Hatun Sağlık Merkezi önü, Fatih Lisesi üstünde temassız ışıklı ve sesli akustik yaya butonu çalışması yapılmıştır. Yaya sirkülasyonunun yoğun olduğu bölgelerde yeni dönüşüm çalışmaları planlamaktadır” ifadelerine yer verildi.

Hayata geçirilen temassız ışıklı ve sesli akustik yaya geçitlerini kullanan özel gereksinimli vatandaş, “Yayaların güvenliği için güzel bir çalışma oldu. Allah Büyükşehir Belediye Başkanımızdan razı olsun. Çok güzel bir uygulama. Hepimize hayırlı olsun” şeklinde konuştu.

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