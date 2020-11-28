“Memleket Doğal Haliyle Güzeldir” projesiyle 5 bin kök meyve diktiler

Trabzon’un Köprübaşı ilçesinde uygulanan “Memleket Doğal Haliyle Güzeldir” projesi kapsamında 5 bin kök meyve dikildi.

İçişleri Bakanlığı Sivil Toplum İlişkiler Genel Müdürlüğü’nün himayesinde uygulanan projede, yüz yıllık geçmişe sahip meyveler toprakla buluşturularak ilk can suları verildi.

Armut, elma, nar, Trabzon hurması, ceviz, kara üzüm, ayva, erik, muşmula, kivi, ahududu, böğürtlen, incir, ayva gibi meyvelerin olduğu yüze yakın tür, ziraat mühendisleri eşliğinde toprakla buluşturuldu. Yaklaşık 220 bin liraya mal olan projede, fidanların dikimi Köprübaşı Kaymakamlığı’nın ve Trabzon Beşköy Kültür ve Yardımlaşma Derneği’nin öncülüğünde gerçekleştirildi.

Fidan dikimine Köprübaşı İlçe Kaymakamı Murat Ekinci ile Trabzon Beşköy Kültür ve Yardımlaşma Derneği Başkanı Necmeddin Altıntaş da katıldı. Projeyle alakalı olarak konuşan başkan Altıntaş, doğayı yeniden canlandırdıklarını ifade ederek, “Beşköy’de selin tahrip ettiği 5 dönümlük alan meyve araçlarıyla donatıldı. Tüm alan, atalarımızdan kalma meyvelerin fidanlarıyla donatılıp doğa yeniden canlandırılıyor. Fidanların yılda bir ziraat mühendisleri eşliğinde bakımı ve aşılanması çalışmaları takip edilecek” dedi.

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