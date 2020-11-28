Ofspor - Payasspor: 3-1

Tolga SAĞLAM/TRABZON, (DHA)STAT: Of İlçe
HAKEMLER: Deniz Sercan Akgül, Mehmet Kuru, Mehmet Yılmaz Çalışır
OFSPOR: Burak Buğrahan (Dk.46 Onur), Fikret, Muhammed, Furkan, Mustafa (Dk.62 Muhammet Emre), Volkan, Bilal, Alp (Dk.82 İbrahim), Aybars (Dk.82 Adnan), Osman (Dk.90 Ertuğrul)
PAYASSPOR: Suhpi Süleyman (Dk.73 Hakan), Gökhan (Dk.46 Hakkı), Koray, Muhamet Ali, Yasin (Dk.85 Ertaç), Berkant (Dk.46 Hamza), Vedat, Tevfik, Doğukan, Mehmet
GOLLER: Dk.20 Aybars (Pen.), Dk.46 Volkan, Dk.88 Osman (Ofspor) Dk.27 Koray (Pen.) (Payasspor)
SARI KARTLAR: Bilal (Ofspor) Vedat, Süleyman, Hamza (Payasspor)
Misli.com 3´üncü Lig 1´inci Grup'ta 11´inci hafta mücadelesinde Ofspor, konuk ettiği Payasspor´u 3-1 mağlup etti.DHA-Spor Türkiye-Trabzon Tolga SAĞLAM
2020-11-28 14:07:36
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