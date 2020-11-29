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Trabzon kırmızı alarm veriyor Trabzon'da son günlerde Covid vakaları ürkütücü boyutlara ulaştı Artan vakalar dolayısıyla Kanuni Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ndeki poliklinik hizmetleri kaldırılırken, hastane sadece Covid hastalarına hizmet vermeye başladı Trabzon İl Sağlık Müdürü Dr. Hakan Usta: “Sayılarımız maalesef yüksek; Bizi asıl korkutan, vakalarımızın yükselme trendinde olması” “Vakalar gücümüzü, kapasitemizi aşacak düzeye doğru gidiyor”

İHA

Trabzon kırmızı alarm veriyor Trabzon'da son günlerde Covid vakaları ürkütücü boyutlara ulaştı Artan vakalar dolayısıyla Kanuni Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ndeki poliklinik hizmetleri kaldırılırken, hastane sadece Covid hastalarına hizmet vermeye başladı Trabzon İl Sağlık Müdürü Dr. Hakan Usta: “Sayılarımız maalesef yüksek; Bizi asıl korkutan, vakalarımızın yükselme trendinde olması” “Vakalar gücümüzü, kapasitemizi aşacak düzeye doğru gidiyor”

Trabzon’da son günlerde Covid19 vakalarında ciddi artış yaşanıyor.
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca geçtiğimiz günlerde Trabzon’un da aralarında bulunduğu 15 ilde vaka sayılarının yüzde 50 ile yüzde 100 arasında arttığını belirtmesinin ardından Kanuni Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ndeki poliklinik hizmetleri kaldırılırken, hastane sadece Covid hastalarına hizmet vermeye başladı.
Trabzon’da artan vaka sayıları dolayısıyla Trabzon İl Sağlık Müdürü Dr. Hakan Usta, vatandaşlara çağrıda bulunarak tedbirlere uyulmasını isteyerek "Sayılarımız maalesef yüksek; Bizi asıl korkutan, vakalarımızın yükselme trendinde olması. Vakalar gücümüzü, kapasitemizi aşacak düzeye doğru gidiyor" dedi.

Sayılarımız ciddi boyutlara ulaşmaya başladı
Trabzon’da son günlerde vaka artışlarının Türkiye sıralamasında öne doğru çıkmaya başladığını hatırlatan Usta, “Sayın Bakanımızın paylaştığı gibi Türkiye’de maalesef önlere doğru çıkmaya başladık. Bizim de sayılarımız ciddi boyutlara ulaşmaya başladı ve gittikçe de artan bir trendimiz var. Maalesef bu bizi hem üzüyor; hem kaygılandırıyor, hem de sağlık çalışanlarının yükünün bir o kadar daha artmasına yol açıyor. Sayılarımız maalesef yüksek. Sayılarımız göreceli korkutma olayı. Şöyle düşünebiliriz; biz gerçekten şuanda üstesinden gelemeyeceğimiz bir sayı ile karşı karşıya değiliz. Bu sayılar bir çok ilimizde çok daha büyük sıkıntılara yol açabilir. Bizi asıl korkutan yükselme trendinde olması. Gücümüzü, kapasitemizi aşacak düzeye gelinmesi, o sınırlara doğru yol alıyoruz. Çok da yaklaştık. Dolayısıyla ondan sonraki süreç yönetilemez bir boyuta gelebilir. Bizim kaygımız, korkumuz o düzeyde” dedi.

Hastane, Covid hastalarına hizmet veriyor
Trabzon Kanuni Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ndeki poliklinik hizmetlerinin kaldırıldığı ve hastanenin artık tamamen Covid hastaları için düzenlendiğini belirten Usta, “Covid hastalarını yönetebilmek için özel donanımlar gerekiyor. Hem personel açısından hem birimler açısından. Diğer hastalarla bir arada yönetemiyorsunuz, bulaşıcılığın çok yüksek olmasından dolayı. Biz de mekânları ayırmaya çalışıyorduk. Kanuni Eğitim ve Araştırma Hastanemizde 34 kat derken şimdi tümünü çevirmek durumunda kaldık. Orada bütün ildeki Covid hastalarını özellikle yoğun bakım koşullarında olanları yönetmeye gayret ediyoruz. Diğer hastalara artık alan bırakamayacağımızı gördüğümüz için oradaki poliklinik hizmeti de dahil olmak üzere onları Numune ve diğer hastanelere kaydırmak durumunda kaldık. Hizmet anlamında ameliyat olsun diğer hastaların servis hizmetleri olsun onları da özel hastaneler, fakülte, Fatih Devlet, Haçkalı Baba gibi hastanelerimizde planlama dahilinde gidermeye gayret ediyoruz” diye konuştu.

“Herkes karşısındakini de pozitif kabul edecek ve ona göre tedbirlerini alacak”
Vatandaşlara çok daha duyarlı olunması önerisinde bulunan Usta, vakalarda artık ciddi boyuta gelindiğine dikkat çekerek, “Özellikle vatandaşımızın duyarlı olması gerekiyor. Artık ciddi boyutlara gelindi. Bundan sonraki süreçte en azından maskelerin doğru kullanılması, mesafelere dikkat edilmesi, ’bana bir şey olmaz denmemesi, ben de bir şey yok’ denmemesi çok önemli ayrıntılar. Her kim; ben de bir şey yok diyorsa: o şundan emin olmalı ve öyle kendini algılamalı ki, bir virüs taşıyıcısıdır. O kurallara uymadığı zaman bir başkasına virüsü taşıyordur kesinlikle. Herkese test yapma şansımız olmayacağına göre, herkes de de bu virüs aynı belirtileri vermediğine göre, herkes de de hastalık belirtileri oluşturmadığına göre, o zaman herkes kendini pozitif kabul edecek. Herkes karşısındakini de pozitif kabul edecek ve ona göre tedbirlerini alacak. Tedbir en kolay olanı zaten. Ondan sonraki süreç yönetilemez bir boyuta doğru yol alıyor sıkıntılı bir boyuta yol alıyor. Lütfen herkes maskesini uygun şekilde kullansın, mesafelere dikkat etsin, temizliğine dikkat etsin. Hiç zorunlu olmadıkça da evinden çıkmasın” şeklinde konuştu.
Bazı vatandaşların duyurulara aldırmadan dışarıda yoğun bir şekilde dolaştığını kaydeden Usta, “Bir kısım insanlarımız halen duyarlı değil. Biz mi erişemiyoruz; onlar mı duyarsız, orada da sıkıntıdayız. Biz de kendi kendimizi değerlendiriyoruz; acaba bizde mi eksiklik var diye. Ama her platformda paylaşıyoruz. Her platformda insanlara duyarlılığı empoze etmeye çalışıyoruz. İnşallah onlar da duyarlı olacaktır. İnşallah hastanelere düşmeden duyarlı olurlar” diye konuştu.

"Korona Danışma Hattı'na günde yaklaşık 700 çağrı geliyor"
Vatandaşların, Covid ile ilgili sorunlarını çağrı merkezini arayarak öğrenebileceğini kaydeden Usta, açıklamalarını şöyle sürdürdü:
“Çağrı merkezimizi başlangıcından beri kurmuştuk. 230 55 88 nolu telefon 0824 saatleri arasında haftanın 7 günü hizmet veriyor. Ekip sayılarımızı gittikçe artırdık. Şu anda 10 kişi ile birlikte 2 ayrı mekânda hizmetimizi yürütmeye gayret ediyoruz. Tüm sağlık sistemindeki sorunlara buradan çare bulmak çok kolay değil. Her zaman bu saatler diliminde 10 sağlık çalışanını bu işin içerisinde tutmak durumunda kalıyoruz. Dolayısıyla sahadan eksiltmiş oluyoruz. Sadece vatandaşımızın sorularına cevap versin diye. Bunu daha çok artırma durumu olduğu zaman sahadan daha çok sağlıkçıyı çekmek durumunda oluyoruz. Burada sağlıkçı niye görevlendiriliyor? Denilebilir. Çünkü arayan kişiler sağlıkla ilgili sorunlarını dile getiriyor. Biz de onlara çare olabilmek için mecburen sağlık çalışanlarından bir ekip kurmak durumunda kalıyoruz. Şu an oluşturduğumuz bu sistemle birlikte günlük 600700 arasında kişiye hizmet vermeye gayret ediyoruz. Herkes ne tür Covid ile ilgili sorun yaşıyorsa o konuda arayıp çalışanlarımızın verdiği cevaplar doğrultusunda kendini şekillendirmiş oluyor. Bu hizmetle birlikte insanların tedirginliğini biraz daha azaldığını gözlemleyebiliyoruz. Dolayısıyla bunu da önemsiyoruz. Özellikle vatandaşın bu konuda duyarlı olmasını, gereksiz yere işgal etmemesini rica ediyoruz. Vakalar arttıkça insanlar kendi çevresinde veya evinde vaka görünce ancak duyarlı oluyor ve o zaman telefonlara sarılıyor.”

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Trabzon haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Trabzon Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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