Trabzon’da feci kaza: Sürücü savruldu, kamyonet ikiye bölündü

Trabzon’da sabah saatlerinde akaryakıt istasyonun girişinde bozulan kamyonete AFAD ekibinin aracı çaptı. Çarpmanın etkisiyle kamyoneti tamir etmeye çalışan sürücü savrulurken, kamyonetin kasası yerinden çıktı.

Kaza, Ortahisar ilçesine bağlı Çimenli mahallesinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Burak Aydın yönetimindeki 61 SC 744 plakalı kamyonet seyir halindeyken bozuldu. Kamyoneti akaryakıt istasyonun girişine park eden Aydın, kamyoneti tamir etmek için araçtan indi. Kamyoneti tamir ederken, aynı yoldan seyir halinde bulunan AFAD ekibinin aracı kamyonete çarptı. Çarpmanın etkisiyle Burak Aydın savrulurken, kamyonetin kasası yerinde çıkarak istasyonun içerisine girdi. Savrularak kamyonetin altında kalmaktan kıl payı kurtulan Aydın’ın yanına gelen istasyon çalışanları 112 acil çağrı merkezini arayarak yardım istedi. İhbar üzerine kaza yerine gelen sağlık ekipleri tarafından yaralanan Burak Aydın ve AFAD ekipleri yapılan ilk müdahalenin ardından hastaneye sevk edildi. Yaralıların durumunun iyi olduğu öğrenilirken, akaryakıt istasyonun meydana gelen kaza güvenlik kameralarına yansıdı.

Kazayla ilgili soruşturma sürüyor.

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