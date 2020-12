Son dönemde Korona virüs vakaları yüzde 100 artan Trabzon'da su tüketimi yüzde 30 oranında artış gösterdi Türkiye genelinde pandemi nedeniyle artan su kullanımı yaşanan kuraklıkla birleşince barajlardaki doluluk oranları hızla azaldı

Korona virüs nedeniyle artan hijyen ihtiyacı, Türkiye’de su tüketimini artırdı. Yeni vaka oranının yüzde 100’e yakın oranda artış gösterdiği Trabzon’da ise su tüketimi yüzde 30 oranında artış gösterdi. Özellikle yağışların azalması nedeniyle barajlarda doluluk oranlarında azalma görülürken bu azalma gelecekte su ihtiyacı için tehlike oluşturacağı kaydedildi.

Trabzon’da Ortahisar, Akçaabat ve Yomra ilçelerinin su ihtiyacının karşılandığı Atasu Barajındaki doluluk oranı bu yılın Nisan ayında yüzde 100 seviyesinde iken havaların kurak geçmesinden dolayı bu oran yüzde 3 azalarak yüzde 97 seviyelerine geriledi.

Tüm dünyayı etkisi altına alan Covid19 salgınına karşı sosyal mesafe ve maske kullanımının yanı sıra temizliğe dikkat edilmesi yönündeki uyarılar, vatandaşın su tüketimini artırdı. Türkiye genelinde pandemi nedeniyle artan su kullanımı yaşanan kuraklıkla birleşince barajlardaki doluluk oranları hızla azaldı. Uzmanlar, yağış rejimlerinde meydana gelen düşüşler nedeniyle ülke genelinde sıkıntıların yaşandığı ve her konuda olduğu gibi su tüketiminde de verimliliğe dikkat edilmesi gerektiği konusunda uyarılarda bulunuyor.



Karadeniz su zengini değil

Türkiye’nin en çok yağış alan bölgesi olarak bilinen Karadeniz’de her ne kadar zaman zaman seller yaşansa da yağış miktarları büyük oranda azaldı. Özellikle yaz aylarında dere yataklarının kuruduğu Trabzon’da ise bilinçsiz ve kaçak kullanımın yanında tarımsal sulama yapılmasının da etkisiyle susuzluk tehlikesinin kapıda olduğu belirtiliyor. Trabzon Büyükşehir Belediye Başkanı Murat Zorluoğlu, son dönemlerde kentteki yağış miktarlarının bir hayli azalması, hava sıcaklığının mevsim normallerinin üzerinde seyretmesi ve pandemi süreci nedeniyle günlük su tüketiminde artış olduğuna dikkat çekerek, suyun tasarruflu kullanılması gerektiğinin altını çizmişti.



Rakamlar her gün geriye gidiyor

Trabzon Büyükşehir Belediyesi TİSKİ Genel Müdürlüğü Tesisler Dairesi Başkanlığından edinilen bilgiye göre, il genelinde bulunan 13 adet İçme suyu Arıtma Tesisi'nden elde edilen su miktarlarında yıl içerisinde dahi ciddi düşüşler meydana geldi. Trabzon’da geçtiğimiz yılın aynı dönemine göre AğustosEylülEkim ayları yağış ortalaması yaklaşık olarak yüzde 40 azalış gösterirken, su tüketiminde de yüzde 30 oranında bir artış gözlendiği ifade edildi. Son bir yıllık zaman içerisinde 13 adet arıtma tesisinden aylık toplamda en yüksek 6 milyon 674 bin 797 metreküp su üretilirken, Kasım ayında bu rakam 5 milyon 750 bin seviyelerine kadar düşüş gösterdiği belirtildi.



Ülkemizde kişi başına su tüketimi 190 litre

Dünyada kişi başı su tüketim oranının 80 litreyken, Türkiye’de bu rakamın 190 litre olduğunu belirten uzmanlar dikkat edilmesi gerekenler noktasında uyarılarda bulunuyor. İşte o önerilerden bazıları:

“Dişlerinizi fırçalarken ya da tıraş olurken musluğu mutlaka kapatın. Sadece bunu yapmak dakikada 6 litre su tasarrufu sağlayabilir. Banyo yapmak yerine duş alarak su tüketimimizi yüzde 50 azaltabiliriz. Sebze ve meyveleri yıkarken suyu açık bırakıp musluk altında yıkamayın. Akan su altında yıkayarak yılda yaklaşık 18 ton su israf etmiş oluyorsunuz. Çamaşır ve bulaşık makinenizi her zaman tam yükte kullanın. Damlayan bir musluğunuz varsa mutlaka sabitleyin, tamir edin. Damlayan bir musluk günde 15 litre su, yılda 5 bin 500 litre su israf edebilir.”

