Trabzonspor, Sivasspor maçı hazırlıklarını sürdürüyor

'Yine süslü yine havalı mıyım?'

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Trabzonspor, Süper Lig’in 11. haftasında pazartesi günü evinde oynayacağı Sivasspor maçının hazırlıklarını sürdürüyor.

Mehmet Ali Yılmaz Tesislerinde, Teknik Direktör Abdullah Avcı yönetiminde yapılan antrenmanda MKE Ankaragücü karşılaşmasında forma giyen futbolculara toparlanma testi yapıldı. Oyuncuların nabız değişkenlikleri ve alt ekstremite ölçümleri yapıldıktan sonra iki grup halinde mobilizasyon, core çalışması ve genel kuvvet antrenmanı gerçekleştirildi.

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