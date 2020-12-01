5 ilde FETÖ/PDY operasyonu: 5 gözaltı

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

Trabzon, İzmir, Hatay, Bitlis ve Mersin illerinde yapılan eş zamanlı FETÖ/PDY operasyonunda 5 şüpheli gözaltına alındı.

Edinilen bilgiye göre, Trabzon, İzmir, Hatay, Bitlis ve Mersin illerinde polis ekipleri tarafından eş zamanlı Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması (FETÖ/PDY) operasyonu düzenlendi. Ankesörlü telefonlarla ardışık arama yöntemi kullanan örgüt üyesi 1'i emekli 5 askeri personel gözaltına alındı. Gözaltına alınan F.Ö., Y.E.A., G.Ö., N.K. ve Y.E.B. isimli şahısların emniyetteki sorgularının sürdüğü öğrenildi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Trabzon haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Trabzon Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.