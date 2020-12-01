5 ilde FETÖ/PDY operasyonu: 5 gözaltı

Trabzon, İzmir, Hatay, Bitlis ve Mersin illerinde yapılan eş zamanlı FETÖ/PDY operasyonunda 5 şüpheli gözaltına alındı.
Edinilen bilgiye göre, Trabzon, İzmir, Hatay, Bitlis ve Mersin illerinde polis ekipleri tarafından eş zamanlı Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması (FETÖ/PDY) operasyonu düzenlendi. Ankesörlü telefonlarla ardışık arama yöntemi kullanan örgüt üyesi 1'i emekli 5 askeri personel gözaltına alındı. Gözaltına alınan F.Ö., Y.E.A., G.Ö., N.K. ve Y.E.B. isimli şahısların emniyetteki sorgularının sürdüğü öğrenildi.
-
Son Dakika
-
Canlı Yayın
- Gündem
- Ekonomi
-
Dünya
-
Spor
- Futbol
- Basketbol
- Tenis
-
Voleybol
-
NBA
-
İddaa
-
Puan Durumu
-
Fikstür
-
Canlı Skor
-
Yazarlar
-
Video
- Magazin
-
Kadın
- Sağlık
-
Yazarlar
-
Yaşam
-
Çocuk
- Teknoloji
-
Kültür Sanat
-
Gastro
-
Röportajlar
-
Grafik Haber
- Galeri
- Video
- Akıl Oyunları
-
Yerel Haberler
- Servisler
- Portallar
-
Künye
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.