Trabzon'da cadde ve sokaklar boş kaldı

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Selçuk BAŞARAleyna KESKİN/TRABZON, (DHA)TÜRKİYE genelinde yeni alınan koronavirüs tedbirleri kapsamında getirilen kısıtlamalarla birlikte saat 21.00´da sokağa çıkma yasağı başladı. Trabzon'da vatandaşlar, kısıtlamaya uydu, sokaklar boş kaldı.

İçişleri Bakanlığı'nca koranavirüsle mücadele kapsamında bugün itibarıyla başlatılan sokağa çıkma kısıtlaması sonrası Trabzon'da da vatandaşlar evlerine çekildi. Trabzon´un en işlek caddeleri ve sokakları saat 21:00'dan sonra boş kaldı. Cadde ve sokaklarda güvenlik görevlileri ve belediye çalışanları dışında kimsenin kalmadığı görüldü.DHA-Genel Türkiye-Trabzon / Merkez Selçuk BAŞARAleyna KESKİN

2020-12-01 22:43:01



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