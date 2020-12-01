Trabzon'da cadde ve sokaklar boş kaldı

Selçuk BAŞARAleyna KESKİN/TRABZON, (DHA)TÜRKİYE genelinde yeni alınan koronavirüs tedbirleri kapsamında getirilen kısıtlamalarla birlikte saat 21.00´da sokağa çıkma yasağı başladı. Trabzon'da vatandaşlar, kısıtlamaya uydu, sokaklar boş kaldı.
İçişleri Bakanlığı'nca koranavirüsle mücadele kapsamında bugün itibarıyla başlatılan sokağa çıkma kısıtlaması sonrası Trabzon'da da vatandaşlar evlerine çekildi. Trabzon´un en işlek caddeleri ve sokakları saat 21:00'dan sonra boş kaldı. Cadde ve sokaklarda güvenlik görevlileri ve belediye çalışanları dışında kimsenin kalmadığı görüldü.DHA-Genel Türkiye-Trabzon / Merkez Selçuk BAŞARAleyna KESKİN
2020-12-01 22:43:01
-
Son Dakika
-
Canlı Yayın
- Gündem
- Ekonomi
-
Dünya
-
Spor
- Futbol
- Basketbol
- Tenis
-
Voleybol
-
NBA
-
İddaa
-
Puan Durumu
-
Fikstür
-
Canlı Skor
-
Yazarlar
-
Video
- Magazin
-
Kadın
- Sağlık
-
Yazarlar
-
Yaşam
-
Çocuk
- Teknoloji
-
Kültür Sanat
-
Gastro
-
Röportajlar
-
Grafik Haber
- Galeri
- Video
- Akıl Oyunları
-
Yerel Haberler
- Servisler
- Portallar
-
Künye
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.