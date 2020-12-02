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Vitor Hugo: Alt sıralardan ayrılıp bir an önce yukarıdaki makası daraltmak istiyoruz

DHA

Vitor Hugo: Alt sıralardan ayrılıp bir an önce yukarıdaki makası daraltmak istiyoruz


Tolga SAĞLAM-Selçuk BAŞAR/TRABZON, (DHA)-Trabzonspor'un Brezilyalı savunma oyuncusu Vitor Hugo, takımın adının büyüklüğünün bilincinde olduklarını belirterek, "Dolayısıyla şu an hak etmediğimiz alt sıralardan ayrılıp bir an önce yukarıdaki makası daraltmak istiyoruz" dedi.
Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri'nde Demir Grup Sivasspor ile oynayacağı maçın hazırlıklarını sürdüren Trabzonspor´da antrenman öncesinde savunma oyuncusu Vitor Hugo basın mensuplarının sorularını yanıtladı. Brezilyalı oyuncu, özellikle takım savunması konusunda çalıştıklarını belirterek, "Buna odaklandık, adapte olduk. İlk maçlar istediğimiz gibi gitmedi. Özellikle son 3 maçtır iyi kapanmaya başladık. İyi savunma yapmaya başladık. Takım biraz daha sorumluluk almaya ve kompakt oynamaya başladı. Son maçlarda savunma üzerine yaptığımız çalışmalarla daha iyi sonuçlar almaya başladık. Buna ihtiyacımız vardı. Bu serinin olabildiğince devam etmesini istiyorum" diye konuştu.
"DAHA ÖNCE DE TÜRKİYE'DEN TEKLİF ALDIM"
Türkiye'den önceki yıllarda teklifler aldığını ifade eden Vitor Hugo, şöyle devam etti:
"O zamanki görüşmelerde İtalya'ya gitme kararı almıştık. Bu kararımı orada oynayarak, tecrübeler kazanarak iyi bir karar aldığımı düşünüyorum. Daha önce de söylediğim gibi bir çok kulüpten teklif aldığım için Türkiye hakkında analizlerim ve araştırmalarım vardı. Nelerle karşılaşacağımı, hangi takımda oynayacağımı gelmeden önce biliyordum. Trabzonspor gibi kulüpten teklif almak onur verici. Tarihini bir kenara bırakırsak, geçen sene bu takım son anda ligi ikincilikle bitirdi. Ligi kazanabilirdi, kupayı kazandı. Hala Süper Kupa'yı kazanma şansı devam ediyor. Doğrusu ne kadar büyük takıma geldiğimi, ne kadar önemli yerde olduğumun farkındayım. Kulübün beni buraya getirirken yaptığı fedakarlıkların bilincindeyim. Ben de saha içinde gösterdiğim performansla kulübün bana yaptığı fedakarlığın karşılığını vermek istiyorum. Buraya geldiğim ilk andan itibaren taraftarların bizden beklediklerinin farkındayım. Aldığım mesajlar üzerinden bunun bilincinde olduğumuzu onlara göstermeye çalışıyoruz. Bizden istediklerini biliyoruz. Biz de neler yapabileceğimizi biliyoruz. Umuyorum bu birliktelik, başarı gösterecektir."
"YÜZDE YÜZÜMDEN FAZLASINI VERMEK İSTİYORUM"
Vitor Hugo, geldiği ilk andan itibaren takıma yüzde yüzünü vermeye çalıştığını vurgulayarak, "Kulübün beni buraya getirirkenki fedakarlıkların farkındayım. Ben de bu fedakarlıklara cevap vermek istiyorum. Alışmak ve adapte olmak benim adıma da kolay olmadı. Ben de bu zamanı iyi kullandığımı düşünüyorum. Şu an kendimi adapte hissediyorum. Şu an yüzde yüzümüz verebileceğimi düşünüyorum. Şu anda çok mutluyum. Her maç kendimi daha iyi hissediyorum. Özgüven kazanarak devam ediyoruz" ifadelerini kullandı.
"HOCAMIZIN TAKIM SAVUNMASININ DÜZELMESİ ANLAMINDA ÇOK KATKISI VAR"
Vitor Hugo, "Öncelikle savunma üzerine çalışıyoruz. Sonrasında bu takımın öne gitmesi gerekiyor. Nasıl öne gideceğimizi, nasıl hücum yapmamız gerektiğini kendisi bize anlatıyor. Bunlara yavaş yavaş başladık. Ama dediğim gibi ilk dokunuşu hocamız savunma üzerine yaptı ve sonrasında yavaş yavaş hücuma doğru geçmeye de başladı. İtalya'da taktik anlayış çok öne çıkıyor. İtalyan futbolunda savunma oyuncularından takımın olabildiğince geri gitmeme ve önde kalmasına yönelik beklenti var. Adamdan ziyade alanların doğru paylaşımı ve bu alanların doğru savunmasıyla alakalı. Türk futbolunda da bunu görüyoruz. Şanslıyız ki hocamız Türkiye'de bunun nasıl yapılacağının farkında. Bunu bize çok net anlatıyor. Geldiği andan itibaren topun önünde baskı yoksa geri kaçmamız gerektiğini, alanları nasıl doldurabileceğimizi, kimlerin hangi pozisyona gelmesi gerektiğini detaylı ve net şekilde bizlere ifade ediyor. Bu açıdan takımın savunmasının düzelmesinde çok büyük faydası olduğunu düşünüyorum" dedi.
"SAVUNMADAKİ OYUNCULAR AYNI DİLİ KONUŞUYOR"
Hugo, takımdaki savunma oyuncularının birbiriyle uyumu konusuna ilişkin de şunları söyledi:
"Edgar, harika bir oyuncu. Edgar ile beraber oynamak benim için büyük şans. Kendisi diğer bütün stoperlerimiz gibi çok iyi bir oyuncu. Saha içinde kendimize yardımımız dokunuyor. Bizim için en büyük yardım, şu an savunmada oynayan 4 arkadaşımızın aynı dili konuşabilmesi. Ben bunun saha içinde avantaj getirdiğini düşünüyorum. Daha rahat iletişim kuruyoruz. Takımın savunmadaki başarısının sadece savunma oyuncularının başarısı olduğunu düşünmüyorum. Nwakaeme ve Ekuban´ın hocamızın istediği gibi bir çok pozisyonda gelip yardım ettiğini, hiç olmadık pozisyonlarda savunmaya yardım ederek yiyeceğimiz potansiyel golü engellediklerini görüyorum. Savunma başarısı varsa, bu sadece savunma oyuncularının değil bütün takımın başarısıdır."
"ALT SIRALARDAN AYRILIP BİR AN ÖNCE YUKARIDAKİ MAKASI DARALTMAK İSTİYORUZ"
İlk hedeflerinin kazanmaya devam edebilmek olduğunu kaydeden Hugo, şunları dedi:
"Bir tek buna odaklanmış durumdayız, sadece bunu düşünüyoruz. Puan durumunu açık incelediğimizde ligin başları olduğunu görebiliyorsunuz. Alınabilecek galibiyetin sizi çok fazla yukarı çektiğini, aynı şekilde kaybettiğiniz maçın sizi aşağılara itebildiğini görüyorsunuz. Şu an yanılmıyorsam Alanyaspor maç eksiği ile lider konumda. Alanyaspor maç kaybederek biz de aynı şekilde maç kazanarak onlara yaklaşabiliriz. Şu an biz maç kazanmaya ve bu şekilde ilerlemeye konsantre olmuş durumdayız. Trabzonspor´un hedefi her zaman en üstte en tepede olmak. Takımın adının büyüklüğünün bilincindeyiz. Dolayısıyla şu an hak etmediğimiz alt sıralardan ayrılıp bir an önce yukarıdaki makası daraltmak."
"ERZURUMSPORLU RİCARDO´YU BEĞENDİM"
Hugo, Türkiye'de önemli, iyi forvet oyuncuları bulunduğunu kaydederek, "Burada oynadığımız hazırlık maçında ve beğendiğim, iyi forvet olduğunu düşündüğüm oyuncular var. Erzurumspor'da oynayan Ricardo. Hem oynadığımız maçta hem de hazırlık maçında iyi performans gösterdi. Sorduğunuzda ilk aklıma gelen isim o. Tabii ki çok yetenekli rakibimiz var. Ben de 29 yaşında olduğumu düşününce yavaş yavaş tecrübe kazandım. Bu ligde ve kendi takımımızda çok yetenekli stoperler olduğunu düşünüyorum. Ligde çok beğendiğim forvet oyuncuları da var.  Lider olarak değerlendirdiğim isimler var. Thiago Silva, Mirando, Sergio Ramos. Bunlar idol olarak baktığım ve çok beğendiğim stoper oyuncuları" ifadelerini kullandı.GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:
Vitor Hugo'nun açıklamaları02.12.2020 Haber Kodu : 201202095
02.12.2020 Haber Kodu : 201202099DHA-Spor Türkiye-Trabzon Tolga SAĞLAM-Selçuk BAŞAR
2020-12-02 12:23:05

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Trabzon haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Trabzon Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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