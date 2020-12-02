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Pandemiye rağmen ihracat rakamları tırmanışını sürdürüyor Doğu Karadeniz’den 11 aylık dönemde 1 milyar doların üzerinde ihracat gerçekleşti

İHA

Pandemiye rağmen ihracat rakamları tırmanışını sürdürüyor Doğu Karadeniz’den 11 aylık dönemde 1 milyar doların üzerinde ihracat gerçekleşti

Doğu Karadeniz Bölgesi’nde yer alan Trabzon, Rize, Artvin ve Gümüşhane illerinden 2020 yılının OcakKasım aylarını kapsayan 11 aylık dönemde 1 milyar 186 milyon 976 bin 147 dolar tutarında ihracat gerçekleşti.
Doğu Karadeniz Bölgesi'nden 2020 yılı ilk 11 ayında 126 farklı ülkeye ihracat yapılırken, en fazla ihracat yapılan ilk 5 ülke; Rusya Federasyonu, İtalya, Almanya, Gürcistan, ve Çin Halk Cumhuriyeti oldu. Bu ülkelerden Rusya Federasyonu’na yapılan ihracatta yüzde 23 ve Gürcistan’a yapılan ihracatta ise yüzde 13 oranında artış yaşandı.
Trabzon, Rize, Artvin ve Gümüşhane illerinden 2020 yılının OcakKasım aylarını kapsayan 11 aylık dönemde 1 milyar 186 milyon 976 bin 147 dolar tutarında ihracat gerçekleşirken, ihracatın 960 milyon 750 bin 892 doları Trabzon’dan, 139 milyon 510 bin 307 doları Rize’den, 51 milyon 328 bin 980 doları Artvin’den ve 35 milyon 385 bin 969 doları ise Gümüşhane ilinden gerçekleşti.
Doğu Karadeniz Bölgesi illerinden gerçekleşen 11 aylık ihracatta fındık dışındaki tüm sektörlerin toplam ihracatında yüzde 7 oranında artış yaşandı. Ancak, 2020/2021 yılı fındık ihraç sezonunun geçen 3 aylık döneminde yurtdışı müşterilerin gerek Korona virüs (Covid19) kısıtlamalarının yol açabileceği olumsuzluklardan dolayı alımlarını azaltmaları ve gerekse sezonun ilk aylarında alımların daha çok fiyatların düşük olduğu rakip ülkelerden yapılmasından kaynaklı nedenlerden dolayı fındık ihracatında yüzde 16 oranında düşüş yaşandı.
Trabzon, Rize, Artvin ve Gümüşhane illerinden 2020 yılı 11 aylık döneminde en fazla ihracatı gerçekleştirilen ilk 4 sektör sırasıyla 645 milyon 340 bin 495 dolar ihracatla fındık ürünleri birinci sırada, 161 milyon 226 bin 205 dolar ihracatla yaş meyve sebze ürünleri ikinci sırada, 109 milyon 135 bin 299 dolar ihracatla madencilik ürünleri üçüncü sırada ve 100 milyon 24 bin 425 dolar ihracatla su ürünleri ve mamülleri dördüncü sırada yer aldı.
Doğu Karadeniz Bölgesi'nden ihracatı hızla yükselen sektör olan su ürünleri sektörü ihracatında artış devam ederken, sektörün 11 aylık ihracatı yüzde 56 oranındaki artış ile 100 milyon 24 bin 424 dolara ulaştı.
Ayrıca bölgeden yılın 11 aylık döneminde Çin Halk Cumhuriyetine yapılan ihracat yüzde 4 oranındaki artışla 89 milyon 451 bin 607 dolara ulaşırken, ABD’ye yapılan ihracat yüzde 26 oranındaki artışla 23 milyon 35 bin 483 dolara, İngiltere’ye yapılan ihracat ise yüzde 6 oranındaki artışla 13 milyon 588 bin 279 dolara yükseldi. Vietnam’a yapılan ihracat ise yüzde 19 oranındaki artışla 9 milyon 193 bin 111 dolar olarak gerçekleşti.
İhracat rakamları ile ilgili bilgi veren Doğu Karadeniz İhracatçılar Birliği Yönetim Kurulu Başkanı Saffet Kalyoncu, tüm ülkelerde ticaret hacminde yaşanan düşüşe rağmen, bölgeden yapılan ihracatta bir kısım sektörler dışında hız kesmeden sürdüğünü söyledi. Kalyoncu “Covid19 pandemisinin uluslararası piyasalardaki olumsuz etkileri nedeniyle; tüm ülkelerde ticaret hacminde yaşanan düşüşe rağmen, Bölgemiz ihracatında bir kısım sektörler dışında ihracat artışının hız kesmemesi bizleri ümitlendirmektedir. Her şeyin başı sağlık düsturumuz elbette bizler için önceliklidir. Tüm meslektaşlarımızın ve vatandaşlarımızın bu zor dönemi kurallara uyarak sağlıklı bir şekilde kapatacağından hiç kuşkumuz yoktur. Çok değerli bilim insanlarının aşı konusunda büyük yol almaları kısa zaman içinde bu zor günleri atlatarak, eski sağlıklı günlere kavuşacağımızı müjdelemektedir. Bu zor dönemde ihracatçılarımızın hız kesmeden büyük özveri ile ihracat faaliyetlerine devam etmeleri ve Cumhurbaşkanlığımızın, Bakanlarımızın ekonomiye yönelik düzenlemelerinin reel sektörü ayakta tutarak bu zor günlerin kısa zaman içinde geride kalmasına büyük katkı sağlayacağından hiç şüphemiz yoktur. Bu dönemde gerek reel sektöre ve gerekse ihracatımıza rekabet imkânı kazandıracak alanlarda ve özellikle lojistik alanında verilecek destekler reel sektörü güçlü tutarak ihracatımıza ivme kazandıracaktır. Özellikle finansman imkânlarına erişimin kolaylaştırılması ve vadesi gelmiş kredilerin ötelenmesi ihracatçımıza nefes aldıracak önemli adımlar olacaktır. Bu konuda yetkili makamların gerekli düzenlemeleri yaparak piyasaları rahatlatmaları bu zor dönemin hafif yaralarla atlatılmasına açısından büyük önem taşımaktadır” dedi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Trabzon haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Trabzon Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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