Trabzonspor, Sivasspor maçı hazırlıklarını sürdürdü

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Tolga SAĞLAM-Selçuk BAŞAR/TRABZON, (DHA)-

Trabzonspor, Süper Lig´in 11´inci haftasında sahasında oynayacağı Demir Grup Sivasspor maçı hazırlıklarını sürdürdü.

Teknik direktör Abdullah Avcı yönetiminde saat 11.30´da yapılan antrenmanda dinamik ısınma hareketlerinin ardından pas çalışmaları, dar alan oyunları ve çift kale maç oynandı. Hasta olan Abdulkadir Parmak ve Abdülkadir Ömür ile sakatlığı bulunan Kamil Ahmet Çörekçi antrenmanda yer almadı. Hüseyin Türkmen ise takımdan ayrı çalıştı.

Bordo-mavililer yarın yapacağı antrenmanla Sivasspor maçı hazırlıklarına devam edecek.GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

-Antrenmandan görüntüler

-Detaylar

DHA-Spor Türkiye-Trabzon Tolga SAĞLAM

2020-12-02 13:35:40



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