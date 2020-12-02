TSYD Trabzon Şubesi Abdullah Avcı'yı ziyaret etti

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Türkiye Spor Yazarları Derneği Trabzon Şubesi, Trabzonspor Teknik Direktörü Abdullah Avcı’ya hayırlı olsun ziyaretinde bulundu.

TSYD Trabzon Şube Başkanı Selçuk Kılıç ve yönetim kurulu üyeleri ile TSYD Genel Merkez Yönetim Kurulu Üyesi Murat Taşkın, Teknik Direktör Abdullah Avcı’ya başarı dileklerini iletti. Teknik Direktör Abdullah Avcı, ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirirken, TSYD yönetimi ile görüş alışverişinde bulundu.

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