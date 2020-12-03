2 Lig: Hekimoğlu Trabzon FK: 1 - Çorum FK: 0

Misli.com 2. Lig Beyaz Grup'ta mücadele eden Hekimoğlu Trabzon FK, Çorum FK'yı evinde ağırladı. Müsabakayı ev sahibi ekip Hekimoğlu Trabzon 10 kazandı.
Stat: Yavuz Selim
Hakemler: Ferhan Kestanlıoğlu xx, Kürşathan Akın xx, Ercan Akdeniz xx
Hekimoğlu Trabzon FK: Abdulaziz Demircan xx, Yasin Palaz xx, Uğur xx, Onur Akdeniz xx, Ender x (Sezer Özmen dk. 46 x), Samet xx, Eray xx, Bahadır Taşdelen x (Oğuz Kocabal dk. 46 x), Caner Aktaş xx (Berkay Sefa Kara dk. 78 x), Burhan Eşer xx (İsmail Haktan Odabaş dk. 90 ?), Can Erdem xx (Batuhan Karadeniz dk. 78 x)
Çorum FK: Hasan x, Mehmet Sedef x, Salih x, Nafican x, Ertuğrul x, Onur Kolay x (Yılmaz Can Taşkıran dk. 60 x), Umut Kaya x, Muhammet x, Mikail Albayrak x (Mete Yıldız dk. 83 ?), Cengiz x, Sinan Kurumuş x
Gol: Caner Aktaş (dk. 27) (Hekimoğlu Trabzon FK)
Kırmızı kart: Muhammet Fettahoğlu (dk. 81) (Çorum FK)
Sarı kartlar: Caner Aktaş, Uğur, Abdulaziz Demircan (Hekimoğlu Trabzon FK)
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