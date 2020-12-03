Abdullah Avcı, Ahmet Suat Özyazıcı’yı evinde ziyaret etti

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Trabzonspor Teknik Direktörü Abdullah Avcı, bordomavili takımın efsane teknik direktörü Ahmet Suat Özyazıcı'yı ziyaret etti.

Ahmet Suat Özyazıcı’nın ailesinin de yer aldığı ziyarette, Teknik Direktör Abdullah Avcı, Özyazıcı’ya sağlıklı bir ömür diledi. Özyazıcı ailesi de ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirerek Avcı’ya başarılar diledi.

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