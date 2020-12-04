Vali Ustaoğlu, Trabzon halkına Korona virüs salgını konusunda böyle uyardı: “Lütfen artık ‘bana bir şey olmaz’ demeyin”

Trabzon Valisi İsmail Ustaoğlu, ülke genelinde olduğu gibi Trabzon’da da giderek yayılan Korona virüs salgını ile ilgili açıklamalarda bulundu.

Vatandaşlardan mesafe kuralına mutlaka uymalarını isteyen Vali Ustaoğlu, Korona virüse yakalananlardan izolasyon kurallarına titizlikle uymalarını, temaslı bireylerin ise mutlaka sağlık personeline bildirilmesini istedi.

Korona virüs salgınında Trabzon’da gelinen nokta ile ilgili bilgi veren Vali Ustaoğlu, “Aylardır, başta sağlık çalışanlarımız olmak üzere, tüm paydaşların gayretli ve fedakârca çalışmalarına rağmen, hasta ve temaslı artışının önüne geçilemediğini üzülerek ifade ediyorum. Trabzonumuzda vaka artış oranının önceki aylara göre yüzde 50’nin üzerine çıktığını belirtiyor, durumun vahameti karşısında, her birimize büyük sorumluluk düştüğünü bir kez daha hatırlatıyorum” dedi.

Trabzon halkından, günlük yaşamda, her bireyin Korona virüs hastası olduğuna inanarak hareket etmesini isteyen Vali Ustaoğlu şunları söyledi:

“Tanıdık ya da yabancı, herkesle aranıza ciddi şekilde mesafe koymanızı istirham ediyorum. Lütfen artık; ‘bana bir şey olmaz’, ‘akrabamdan bulaşmaz’, ‘iş arkadaşımda yoktur’ gibi kandırmacalarla toplum sağlığını daha fazla tehlikeye atmayalım. Bu hastalığın, pek çok sağlıklı vatandaşımızı da aramızdan ayırdığını, asla aklımızdan çıkarmayalım. Maske, mesafe ve temizlik kurallarından katiyen taviz vermeyelim.”

Salgın sürecinde, Korona virüslü hastalara temas ve bu temaslıların bildirimi konusunda ciddi sıkıntılar yaşandığını da aktaran Vali Ustaoğlu, “Sağlık personelimiz, Korona virüs taşıyan vatandaşlarımızı bir şekilde takip ve tedavi ediyor. Ancak bu vakaların, temas ettiği vatandaşlarımızın bilerek ya da bilmeyerek takipten kaçması, bildirilmemesi ve kendilerini toplumdan izole etmemeleri, salgınla mücadelede yerimizde saymamız hatta daha kötüye gitmemiz anlamına geliyor” diye konuştu.

Korona virüs taşıyan hastalarla temaslı bireylerin, salgının yayılma hızında çok kritik önemi olduğuna dikkat çeken Vali Ustaoğlu, “Bu noktada hastalarımızın da kendileriyle temas eden yakınları, akrabaları, iş arkadaşları, bulundukları ortam gibi elzem bilgileri, ilgili sağlık personeline mutlaka eksiksiz bildirmesi gerekiyor. Bu konu, hem vicdani sorumluluktur, hem vebaldir, hem de kul hakkıdır. Temaslı olup olmadığını bildirmek yasalarımız gereği de mecburidir” ifadelerini kullandı.

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