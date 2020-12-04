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Anders Trondsen: Yakında görüşmek üzere

DHA

Anders Trondsen: Yakında görüşmek üzere


Tolga SAĞLAM / TRABZON (DHA) Trabzonspor´da sezon başında transfer edilen ve hazırlık maçında yaşadığı sakatlık sonrası tedavisinin ardından bireysel çalışmalarını sürdüren orta saha oyuncusu Andres Trondsen, taraftarlara mesaj yolladı, "Yakında görüşmek üzere" dedi.
Trabzonspor Kulübü, 24 Eylül 2020 tarihinde sağ ön çapraz bağ ve menisküs yırtığı teşhisiyle ameliyat edilen orta saha oyuncusu Andres Trondsen´in fizik tedavi ve sportif rehabilitasyon aşamasının başarılı bir şekilde devam ettiğini, teknik heyet ve sağlık ekibinin planlamaları doğrultusunda koşulara başlayan oyuncunun kuvvet, koordinasyon ve denge antrenmanlarına başladığını açıkladı.
Tedavisi devam eden Norveçli oyuncu, bu süreçte bordo mavili taraftarların sosyal medya üzerinden kendisine gönderdiği mesajlardan çok mutlu olduğunu belirterek, "Taraftarlarımızın mesajlarına çok teşekkür etmek istiyorum. Tüm mesajlara cevap verememek beni üzse de desteğiniz bu zor zamanda bana ihtiyacım olan motivasyonu sağlıyor. Yakında görüşmek üzere" diye konuştu.DHA-Spor Türkiye-Trabzon Tolga SAĞLAM
2020-12-04 14:19:54

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Trabzon haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Trabzon Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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