Trabzon'un Akçaabat ilçesinde bir mahalle karantinaya alındı

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Trabzon'un Akçaabat ilçesi Adacık mahallesi artan Korona virüs vakaları nedeniyle karantinaya alındı.

Trabzon Valiliği'nden yapılan açıklamada "Akçaabat İlçe Hıfzıssıhha Kurulu'nun kararı ile Adacık mahallesi bu akşam saat 21.00'dan itibaren ikinci bir emre kadar karantinaya alınmıştır" denildi.

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