Trabzon’un Sürmene ilçesinde evleri soyan hırsızlar yakayı ele verdi

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Trabzon’un Sürmene ilçesinde girdikleri evlerden para ve ziynet eşyası çalan iki hırsız yakalandı.

Sürmene’de, evlere girerek hırsızlık yapan iki kadın, Sürmene İlçe Emniyet Müdürlüğü’nün sıkı takibi sonucu yakalandı. İki ayrı evden 18 bin lira değerinde altın ve para çalan E.G. ve F.A. yakalandıktan sonra gözaltına alındı. Emniyetteki sorguları tamamlandıktan sonra Sürmene Adliyesi’ne sevk edilen E.G. ve F.A., çıkarıldıkları nöbetçi mahkemede tutuklanarak Trabzon E Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumu’na gönderildi.

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