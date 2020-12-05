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Trabzon'un içme suyu altyapı yenileme projesinin meydan kısmı için ilk kazma vuruldu

İHA

Trabzon'un içme suyu altyapı yenileme projesinin meydan kısmı için ilk kazma vuruldu

Trabzon’un 15,5 milyon avro ile bugüne kadarki en büyük bütçeli yatırımlarından biri olan, Trabzon Ortahisar İçme Suyu Temini Projesi'nin Meydan bölgesi çalışmaları bu sabah itibariyle başladı.
Ortahisar’ın toplam 47 mahallesini ve 565 km’lik bir alanı kapsayan projenin Meydan ayağında ilk etapta Yavuz Selim Bulvarı boyunca çalışmalar yürütülürken Nisan ayı sonuna kadar Cumhuriyet, Çarşı, Kemerkaya, Uzunsok ve Kahramanmaraş Caddesi'nin içme suyu, kanalizasyon ve yağmursuyu altyapısı yenilenecek.
Sokağa çıkma kısıtlamasını fırsat bilen Trabzon Büyükşehir Belediyesi, bu ay sonunda planladığı Meydan bölgesi çalışmalarını öne çekerken, 5 ekip halinde hızlandırılmış bir çalışma programı hazırlandı. Yürütülen çalışmalar nedeniyle ilk etapta Trabzon Barosu önünden başlayan ve Hacıkasım kavşağına kadar olan bölüm, Akçaabat istikametine doğru trafiğe kapatıldı. 15 gün boyunca trafiğe kapalı olacak yolda ulaşım, Yomra istikametinden çift yönlü olarak sağlanacak.
Trabzon Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamada, “Büyükşehir Belediyesi olarak hayata geçirdiğimiz Trabzon Ortahisar İçme Suyu Temini Projesi çalışmalarımız, tüm hızıyla devam ediyor. Geçtiğimiz aylarda Beşirli ve Kalkınma'dan start verdiğimiz çalışmalarına Meydan bölgesini de dahil ettik.15 gün sürmesi beklenen çalışmalar kapsamında ilk etapta Yavuz Selim Bulvarı üzerinde bulunan Trabzon Barosu önünden başlayan ve Hacıkasım kavşağına kadar olan bölüm, Tabakhane Camii’nin olduğu yere kadar Akçaabat istikametine doğru 19 Aralık tarihine kadar trafiğe kapalı olacak. Ulaşım, Yomra istikametinden çift yönlü olarak sağlanacak. Bu konuda Ulaşım Dairesi Başkanlığımıza bağlı trafik ekiplerimiz, uyarı levhalarını gerekli bölgelere yerleştirerek ulaşımın aksamaması için görev başında olacaktır. Tüm vatandaşlarımızdan, şehrimize sağlam bir altyapı sağlamak adına yürütülen çalışmalar boyunca sabır ve anlayış rica ediyoruz” ifadeleri kullanıldı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Trabzon haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Trabzon Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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