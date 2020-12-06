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Trabzonlu pop sanatçısı Sürmen’den bordo-mavili takıma ‘taze kan’ marşı

İHA

Trabzonlu pop sanatçısı Sürmen’den bordo-mavili takıma ‘taze kan’ marşı

Trabzonspor’a yaptığı lisanslı marşlarıyla bilinen Trabzonlu pop sanatçısı Kibar Sürmen, 5. Trabzonspor marşı Çek Topla’yı çıkardı.
10 yılda 5. lisanslı marşını tamamlayan sanatçı Kibar Sürmen, müzisyen dostlarıyla birlikte marşın stüdyo çalışmalarını İstanbul’da tamamladı. ‘Çek Topla’ marşının düzenlemesini aranjör Selim Topsakal yaptı. ‘Çek Topla’ marşı kısa bir sürede sosyal medyada beğeni topladı. Dijital platformlarda marşın indirimi büyük ilgi görüyor. Kibar Sürmen, kendisi ve marşlarıyla ilgilenen Trabzonspor Genel Müdürü Sinan Zengin ve sponsoru iş adamı Hüseyin Azizoğlu’na teşekkürlerini iletti.
Trabzon şehrinde çok sevilen sanatçı Kibar Sürmen'in Trabzonspor marşları sosyal medya en çok paylaşılan marşların başında geliyor. 10 yılda 5 marş hazırlayan Sürmen, çalışmaları için herhangi bir ücret talep etmediği gibi, Trabzonspor’un satış mağazaları TS Club’larda satılan lisanslı marş CD’lerinin tüm gelirini de Trabzonspor’a bağışladı.
Kibar Sürmen'in yeni Trabzonspor marşı internet üzerinden de dinlenebiliyor.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Trabzon haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Trabzon Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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