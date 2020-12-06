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Trabzon’da yakalanan Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Yapılanması’nın (FETÖ/PDY) Vakfıkebir sözde ilçe imamı, yargılanmasının devam ettiği Iğdır’a gönderildi.

Trabzon İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin, “Vakfıkebir sözde ilçe imamı” ve “ByLock” kullanıcısı olduğu gerekçesiyle Iğdır Ağır Ceza Mahkemesi’nde 12 yıl hapis cezası istemiyle yargılanan R.K.’nın öğretmen olduğu ve Kanun Hükmünde Kararname (KHK) ile meslekten ihraç edildiği bilgisine ulaşıldı. Akçaabat ilçesi Yıldızlı Mahallesi’nde saklandığı evde yakalanan R.K., Trabzon’daki işlemlerin ardından Iğdır’a teslim edildi.

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