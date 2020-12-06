Trabzonspor, 21 maç sonra ilk peşinde

Tolga SAĞLAM/TRABZON, (DHA)-Süper Lig´in 11´inci haftasında yarın sahasında Demir Grup Sivasspor´u konuk edecek olan Trabzonspor, bu karşılaşmayı kazanıp ligde 21 maç sonra üst üste 3 maçlık galibiyet serisi yakalamak istiyor.
Süper Lig´de 2020-21 sezonuna iyi başlayamayan ancak teknik direktör Abdullah Avcı´nın göreve gelmesinin ardından sonraki iki maçını kazanan Trabzonspor, yarın sahasında Demir Grup Sivasspor´u ağırlayacak. Bordo-mavililer, bu karşılaşmayı kazanarak ligde 21 maç sonra 3 maçlık galibiyet serisi yakalamayı hedefliyor. Medical Park Stadyumu´nda saat 19.30´da başlayacak karşılaşmada Suat Arslanboğa düdük çalacak.
KADRODA TEK DEĞİŞİKLİK BEKLENİYOR
Trabzonspor´da Pereira, kart cezası nedeniyle bu maçta forma giyemeyecek. Tedavi gören ve takımdan ayrı olarak çalışmalarını sürdüren Kamil Ahmet´in durumu ise yapılacak son kontrollerin ardından netlik kazanacak. Bordo-mavililerde teknik direktör Abdullah Avcı´nın, MKE Ankaragücü maçından farklı olarak Demir Grup Sivasspor karşılaşmasında sadece cezalı Pereira´nın yerine sağ bekte Serkan Asan´a forma vermesi bekleniyor.
MUHTEMEL KADRO
Karadeniz ekibinin muhtemel 11´i şöyle: "UğurcanSerkan, Edgar Ie, Vitor Hugo, Marlon, Baker, Abdulkadir Parmak, Abdülkadir Ömür, Ekuban, Nwakaeme, Afobe."
SAKAT: Kamil Ahmet (Belirsiz)
CEZALI: PereiraDHA-Spor Türkiye-Trabzon Tolga SAĞLAM
2020-12-06 13:09:26
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